Un ritrovamento di così tante auto d'epoca, insieme, non si era probabilmente mai visto. All'interno di un fienile nei Paesi Bassi sono stati ritrovati 230 esemplari di veicoli storici, tutti di proprietà di un'unico individuo: si chiama Mr. Palmen e ha iniziato ad "accumulare" circa 40 anni fa. Ecco la sua storia.

Dalla prima all'ultima

La prima auto d'epoca di Palmen è stata una Lancia B20 gialla. L'uomo ha raccontato che al tempo era un rivenditore professionista di auto rare e speciali. A partire dalla metà degli anni '60 ha comprato diverse sportive introvabili in Olanda, che poi non è più riuscito a vendere.

Oggi, come anticipato, la sua collezione vanta 230 pezzi ed è composta da classiche leggendarie con origini estremamente diverse. Nel suo fienile trovano posto, per esempio, diverse Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Ferrari, insieme ad auto meno comuni come alcune Facel Vega. Non mancano poi le tedesche, rappresentate da alcune BMW e Mercedes-Benz, e le inglesi, con vari esemplari di Jaguar, Aston Martin e Rolls-Royce.

Infine, una piccola parte del suo capannone è dedicato anche alle auto statunitensi. Qui trovano posto diverse Chevrolet, Cadillac e Ford. Ma non è tutto, all'interno della vasta collezione ci sono anche alcuni esemplari di marchi oggi sconosciuti, come Tatra, Monica, Moretti, Matra, Alvis, Imperia e Villard.

Lancia Aurelia B20

Nel magazzino di una chiesa

Il fienile di cui parlavamo prima, che ospita le 230 auto, si trova nel terreno di una chiesa. In origine aveva funzione di magazzino per viveri e quindi è un ambiente piuttosto asciutto - cosa fondamentale quando si tratta di preservare auto - ma molto polveroso.

Secondo l'azienda curatrice dell'asta che metterà in vendita tutte le auto, il signor Palmen non utilizzava quasi mai le sue auto, mostrando molto raramente il garage a qualcuno. Si tratta quindi, a tutti gli effetti, di una delle collezioni di auto segrete meglio conservate in Europa. Ha mantenuto la maggior parte degli esemplari in condizioni perfettamente originali e non restaurati, curandone la manutenzione in prima persona e avviandole regolarmente per evitare danni ai motori.

L'intera collezione sarà venduta online. Le auto, situate a Dordrecht, sono state spostate in un edificio più pratico per essere visitato, in modo da facilitare la vendita. L'asta si svolgerà attraverso un importante sito online e potrebbe trattarsi di un'opportunità più unica che rara per mettersi in garage qualche pezzo ormai introvabile. Le offerte apriranno a maggio.

Il video della collezione