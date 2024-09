Due anni fa, il 13 settembre 2022, Ferrari ha stupito l'industria automobilistica presentando la Purosangue: la prima quattro porte di serie di Maranello e per di più un "SUV". Certo, il marchio non la considera esattamente un SUV, ma non è nulla di diverso dal tentativo di entrare nel segmento dei SUV/crossover, dove sono già presenti altri marchi di lusso.

Quando è stata presentata la Purosangue ha fatto subito molto scalpore. I “puristi” l'hanno giudicata un sacrilegio e non una vera Ferrari, altri l'hanno vista come un buon modo di esplorare nuovi segmenti, ma quale impatto ha avuto sulle vendite e sull'immagine di Ferrari?

Il Cavallino è più popolare che mai

Attualmente la Ferrari sta vendendo più veicoli che mai. Secondo i risultati semestrali, il marchio ha registrato un nuovo record di vendite per il primo semestre di quest'anno, con oltre 7.000 unità spedite. In totale, il costruttore italiano ha consegnato 7.044 unità, con una crescita dell'1,2% rispetto al periodo gennaio-giugno 2023.

Sebbene si tratti dell'incremento di crescita più basso per il periodo degli ultimi dieci anni (escludendo il Covid del 2020), il volume fino a giugno 2024 è stato quasi il doppio del totale spedito dieci anni fa, pari a 3.694 unità.

La crescita è notevole se si considera il prezzo elevato delle Ferrari. A ciò si aggiungono le crescenti tensioni geopolitiche e le guerre che interessano alcuni dei suoi mercati. La ragione dell'aumento non può essere attribuita completamente alla Purosangue, perché le sue immatricolazioni sono iniziate alla fine del terzo trimestre del 2023.

Spedizioni globali di Ferrari nel primo semestre

Le Ferrari più vendute

Secondo i dati di JATO Dynamics relativi a 52 mercati nel mondo, la Purosangue è stata la terza Ferrari più venduta tra gennaio e agosto 2024. Le informazioni, che escludono un mercato chiave per le auto di lusso come il Medio Oriente, indicano che il SUV ha venduto quasi 1.500 unità fino ad agosto, superando la Ferrari 296, con oltre 3.100 unità, e la Ferrari Roma, con quasi 1.900 unità.

296 GTB Ferrari Roma Ferrari Purosangue

La Purosangue ha superato le vendite della Ferrari SF90, della 812, della Portofino (che è stata dismessa nel 2023), tra le altre. Il prezzo base della Purosangue in Germania è di circa 380.000 euro, ovvero quasi 100.000 euro in più di una Ferrari 296 GTB e 170.000 euro in più della Ferrari Roma coupé.

Inoltre, la Purosangue ha venduto il 28% in più della SF90, ma il prezzo base di quest'ultima era superiore solo del 16% a quello della prima. Con la Purosangue, la Ferrari sta sicuramente aumentando le sue entrate.

Le vendite Ferrari per modello

Modello Anno 2023 Gennaio-Agosto 2023 Gennaio-Agosto 2024 296 2.718 unità 1.700 unità 3.117 unità Roma 1.916 unità 1.329 unità 1.870 unità Purosangue 227 unità 43 unità 1.489 unità SF90 1.880 unità 1.333 unità 1.162 unità 812 1.753 unità 1.270 unità 723 unità Portofino 1.560 unità 1.175 unità 160 unità Daytona 110 unità 75 unità 133 unità F8 1.459 unità 1.254 unità 49 unità

E l'immagine?

Non ci sono prove di un deterioramento dell'immagine della Ferrari a causa della Purosangue. Il marchio continua a essere di gran lunga leader nel segmento delle supercar e a guadagnare molto (l'EBIT è passato dal 28,3% del primo semestre 2023 al 28,9% del primo semestre 2024).

Nel frattempo, la valutazione sui mercati dei capitali ha registrato un nuovo record, con il prezzo delle azioni a quasi 450 euro il 30 agosto 2024. La Purosangue si può quindi definire un'altra Ferrari di successo.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.