La Ferrari Daytona SP3 è l'auto "più bella del momento". Non lo scrivo io, ma lo dice il pilota di Formula 1 Charles Leclerc che, in un video YouTube appena pubblicato sul canale ufficiale del Cavallino Rampante, racconta come l'ha configurata per se stesso.

Il filmato, che dura poco più di quattro minuti, è stato girato proprio davanti il Museo Enzo Ferrari a Modena e ci fa vedere la supercar in tutti i suoi dettagli.

Perché è nera, bianca e rossa

La Ferrari Daytona SP3 di Charles Leclerc è tinta in un nero opaco che il pilota ha scelto perché è il suo colore preferito in assoluto. Al centro, lungo tutta la carrozzeria, c'è la bandiera del Principato di Monaco, composta da due bande orizzontali di uguali dimensioni, una rossa e una bianca, che simboleggiano rispettivamente il coraggio/valore e la pace/innocenza.

Le parti in fibra di carbonio, invece, sono state evidenziate in rosso attraverso una sottilissima linea lucida che spicca sulla carrozzeria opaca. "Penso che gli dia un aspetto molto aggressivo", spiega Leclerc, che ha scelto di abbinarci le pinze freno rosse; un bel colpo d'occhio dietro ai cerchi in lega neri. Altri dettagli immancabili sono lo scudetto Ferrari e il numero 16 di Leclerc.

Com'è fatta dentro

A bordo Leclerc ha voluto personalizzare la supercar facendo imprimere sui sedili il suo numero 16, che accanto ha anche la sua firma. I rivestimenti sono sempre rossi e neri e ci sono molti piccoli dettagli che, a suo dire, rendono questa Ferrari più unica che rara. "Penso di aver passato almeno cinque o sei ore nello studio di design per assicurarmi che tutto fosse realizzato esattamente come lo desideravo".

Negli ultimi minuti Leclerc ci fa ascoltare il sound del suo V12, noi, se volete, possiamo raccontarvi come va nella nostra video prova su strada.