Il tuner Mansory ha colpito ancora. Siamo già abituati al fatto che il tuner ama accaparrarsi i modelli più esclusivi per convertirli nel suo tipico stile, ma questa Ferrari Purosangue è ora praticamente in cima alla lista.

L'auto - denominata Mansory Pugnator dopo la cura - è caratterizzata e feroce, questo è certo.

"Pugnator" significa "combattente" e questa conversione di Mansory è certamente controversa. In passato, Mansory ha già proposto alcuni modelli... diciamo molto anticonvenzionali di automobili esclusive. Con la Pugnator, ha superato se stessa in questo senso. Vediamo se abbiamo interpretato correttamente la direzione di questo progetto. Attenzione, potrebbe contenere tracce di ironia...

Fotogallery: Mansory Pugnator su base Ferrari Purosangue

26 Foto Mansory

La Mansory Pugnator, un veicolo discreto come un elefante in un negozio di porcellane, è basato sulla Ferrari Purosangue, che è già molto poco appariscente dalla fabbrica. Mansory si è prefisso il compito di trasformare questo capolavoro di sobrietà in una vera e propria opera d'arte della discrezione.

Con una speciale verniciatura nel colore "Vermillion", un rosso metallizzato potente ed elegante, la Pugnator si confonderà assolutamente tra la folla. Il cofano e tutte le parti aggiuntive sono in carbonio forgiato in tinta unita, che conferisce al veicolo un tocco assolutamente sobrio di grande understatement.

Mansory Difficile da vedere: L'ala posteriore Enfatizzare le parti poco appariscenti

I cerchi leggeri forgiati nel nuovo design "FC.5" sono così poco appariscenti che quasi non si notano. Con dimensioni sottili di 9,5x22 pollici all'anteriore e 11,5x23 pollici al posteriore, sono perfetti per guidare il veicolo senza farsi notare.

Con l'aumento di potenza a 755 CV e 730 Nm di coppia, ora siete in grado di muovervi discretamente nel traffico e il nuovo sistema di scarico sportivo a 4 tubi con controllo del flap e due terminali uno sopra l'altro è garanzia di un suono silenzioso e rilassante.

Appena più grande di una ruota di scorta: il cerchio FC.5 da 22 pollici

L'elegante sobrietà continua negli interni. La pelle color avorio con applicazioni rosse e le parti in carbonio a vista creano un'atmosfera frugale. Il volante sportivo in pelle di carbonio con luci di cambiata integrate, le cinture di sicurezza con logo ricamato e i pedali sportivi in alluminio sono così discreti da non dare nell'occhio. I tappetini e molte altre soluzioni di dettaglio fanno della Pugnator un veicolo che davvero non appare mai invadente.

Mansory Mansory L'interno è eccezionalmente semplice e poco appariscente

In contrasto con la sua base Ferrari, che richiama attenzioni, la Mansory Pugnator è maestra della moderazione. Una vera e propria opera d'arte della discrezione. L'unico aspetto discreto è il prezzo della conversione. Mansory non lo rivela.