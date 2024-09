Cosa succede quando un fuoristrada nato per percorrere i percorsi più accidentati del Pianeta finisce nelle mani di un tuner? La risposta è il nuovo Ineos Grenadier by Mansory, evoluzione "folle" del 4x4 vero britannico, con cerchi in lega maggiorati, assetto rialzato di 2 cm e tanto altro. Scopriamola.

Una fuoristrada ma sportivo

Cominciando dagli esterni, per modificare al meglio il Grenadier i designer Mansory hanno iniziato il loro lavoro di affinamento dalla carrozzeria, che partendo dalla base del fuoristrada standard è stata impreziosita da numerosi elementi in fibra di carbonio, tra cui diversi spoiler e splitter anteriori e posteriori e minigonne, abbinati a strisce led supplementari, sia davanti che dietro.

Ma non solo. Dopo aver aumentato la potenza fino a 350 CV e 560 Nm di coppia, a livello meccanico i tuner hanno aggiunto un nuovo impianto di scarico sportivo in acciaio inox, insieme a rialzi per le sospensioni di 2 cm e a nuovi cerchi in lega bruniti e allargati, con pneumatici 305/50 R20 XL.

Mansory Ineos Grenadier by Mansory 2024 Mansory Mansory

Interni d'autore

Come ogni tuning dell'azienda tedesca, però, le modifiche non si sono di certo fermate all'esterno dell'auto.

Gli interni della Ineos Grenadier sono stati rivestiti in nuova pelle rossa, abbinata a una console centrale con frigorifero integrato e a sedili posteriori ventilati.

Davanti, invece, è stato aggiunto un volante sportivo firmato Mansory, insieme a nuovi tappetini sempre con la firma dell'azienda tedesca, abbinati ad altre parti in carbonio per la console centrale e per i pannelli delle portiere, quest'ultimi illuminati nella parte anteriori e posteriore con il logo dell'azienda.

Mansory Ineos Grenadier by Mansory 2024, gli interni Mansory Mansory

Infine, l'ultima modifica ha riguardato lo spostamento del pulsante di accensione e arresto del motore, che è stato spostato tra i pulsanti a bilanciere posizionati sulla console sul tetto interno.

L'azienda non ha divulgato i prezzi per modificare in questo modo la Ineos Grenadier, quel che è certo, però, è che prima di tutto è necessario avere uno dei fuoristrada del brand britannico, che in Italia ha un costo di partenza di 85.190 euro.