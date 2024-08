INEOS Automotive vuole crescere nel Continente Americano e per farlo cambia il proprio team commerciale senior. George Ratcliffe, infatti, diventa Presidente della regione Americas, assumendo la responsabilità di tutte le attività del Continente, con un focus sulla crescita del marchio e l'espansione della rete di vendita.

La sua precedente posizione come Chief Commercial Officer, invece, passa a Mike Whittington, precedentemente SVP Global Sales & Aftersales, che diventa così responsabile di tutti i dipartimenti commerciali globali e regionali del Brand.

Più forti nel Mondo

Attualmente INEOS, lo ricordiamo, offre a listino in Europa il fuoristrada Grenadier, il pick-up Quartermaster, disponibile anche in versione Chassis Cab per allestimenti specifici, e la versione commerciale del Grenadier.

Ineos Grenadier Quartermaster, la produzione prende il via ad Hambach

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha commentato i cambiamenti messi in atto così: