Sono davvero pochi i fuoristrada duri e puri rimasti in listino. Tra modelli ritirati e altri evoluti in SUV più “civili”, le off-roader vecchia scuola sono una specie in via d’estinzione. A tenere alto il loro onore, però, c’è l’Ineos Grenadier, un modello che punta tutto su uno stile “boxy” e sulla semplicità costruttiva e che vuole proseguire la filosofia della Land Rover Defender che fu.

Un modello decisamente unico nel suo genere sul mercato, caratterizzato da interni altrettanto originali.

Ineos Grenadier, la plancia

Se la tendenza moderna è quella di ridurre il più possibile la presenza dei comandi fisici e raggruppare tutte le funzioni negli schermi, l’Ineos va esattamente dalla parte opposta. Pulsanti e leve sono ben presenti sulla plancia della Grenadier, che s’ispira (anche nella console posizionata sopra agli occupanti) al mondo dei jet.

Tutte le funzioni si possono attivare fisicamente, per essere più semplici da gestire anche indossando dei guanti da lavoro. C’è comunque un display centrale da 12,3” per l’infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto ed equipaggiato con un sistema di navigazione specifico per l’off-road che permette di salvare il percorso a ritroso e ritrovare la via di casa.

Inoltre, sul lato del passeggero troviamo un grande maniglione in plastica a cui reggersi durante il fuoristrada più intenso.

Ineos Grenadier, finiture e materiali

Oltre alle plastiche rigide, il fuoristrada firmato Ineos presenta rivestimenti in pelle e acciaio satinato che trasmettono un’idea di cura, ma soprattutto di robustezza. I sedili Recaro sono in tessuto resistente e sono pensati per essere lavati, mentre quelli in pelle sono comunque disponibili come optional.

Ineos Grenadier, la prova in Scozia

La qualità è complessivamente elevata e gli assemblaggi sono solidi. Nel complesso, la sensazione è di essere seduti a bordo di un mezzo studiato per durare nel tempo.

Ineos Grenadier, lo spazio

Le linee squadrate dell'IneosGrenadier consentono di massimizzare lo spazio (soprattutto per la testa) dei passeggeri. Infatti, si sta comodi sia davanti che dietro, mentre il bagagliaio è piuttosto ampio e offre una volumetria variabile tra 1.152 litri e 2.035 litri. La soglia di carico è piuttosto alta, 90 cm, mentre le porte con apertura ad armadio - con divisione 70/30 - sono comode e danno un ottimo accesso, ma nei parcheggio possono essere penalizzanti.

Ineos Grenadier, il bagagliaio

L’area di carico è grande e regolare e ci sono anche delle guide laterali per sistemare meglio bagagli e attrezzature. Ciò vale soprattutto per la versione a 5 posti, ma in alternativa è disponibile anche una variante a 7 posti.

Ineos Grenadier, la prova in Scozia