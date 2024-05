Una Maserati MC20 così non si era davvero mai vista. È quella messa a punto da Mansory e ribattezzata “MCX Pergusa”. Un concentrato di carbonio e aggressività senza precedenti, che trasforma la supercar del Tridente in qualcosa di ancora più esclusivo.

Infatti, la produzione della MCX Pergusa sarà limitata a soli cinque esemplari, tutti completamente personalizzabili dal cliente.

Più cattiva che mai

La trasformazione della Maserati inizia dal motore, col 3.0 V6 biturbo portato da 750 CV e 880 Nm, con un aumento di 120 CV e 150 Nm. Grazie a un’elettronica rivista e a un nuovo impianto di scarico, la MC20 ora scatta da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e tocca i 335 km/h di velocità massima.

Maserati MC20 by Mansory Maserati MC20 by Mansory, il posteriore

Tutta questa potenza è scaricata a terra attraverso la trasmissione automatica a doppia frizione a 8 rapporti e alla trazione integrale. A dare un grande contributo ci pensano anche i giganteschi pneumatici da 335/25 ZR22 al posteriore e 255/30 ZR21 all’anteriore.

Cattura gli sguardi

Come da tradizione di Mansory, l’estetica cattura subito l’attenzione. Il kit carrozzeria progettato per la Maserati è di quelli che si fanno notare, con grandi appendici in carbonio sul frontale, sul posteriore e nelle minigonne. A queste, si aggiungono elementi inediti come la presa d’aria sul tetto di derivazione racing, l’enorme diffusore e l’ala fissa.

Maserati MC20 by Mansory, gli interni

Gli interni non sono certo meno eccentrici. Completamente personalizzabili per colore e materiali, in questa particolare MC20 li troviamo in un abbinamento arancio e nero, con morbida pelle e alcantara a ricoprire praticamente ogni angolo dell’abitacolo. Non mancano i loghi Mansory e diverse modanature in fibra di carbonio, per rendere unica l’esperienza di guida.

Come per ogni sua creazione, il tuner non parla di prezzi, ma possiamo facilmente immaginare che il conto sia molto più salato dei circa 240.000 euro necessari per una MC20 base.