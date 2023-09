L'ultima creazione di Mansory si chiama Gronos 4x4. Se ne avete già sentito parlare è perché in passato l'azienda tedesca di tuning aveva utilizzato questo stesso nome su un'altra Classe G.

Una sigla oggi riproposta per il fuoristrada tedesco più estremo di sempre, dotato di personalizzazioni esterne e interne uniche e una nuova centralina per il motore.

Colore unico

Partendo come di consueto dagli esterni, il tuner tedesco ha preso come base per il progetto una Classe G 4x4^2, cioè al quadrato, di nuova generazione. Il fuoristrada tedesco per l'occasione è stato verniciato in una tinta grigio-avorio non a listino ed equipaggiato con diversi dettagli in fibra di carbonio.

Tra questi, in particolare, figurano dei codolini aerodinamici per il paraurti anteriore e posteriore, uno spoiler dalla forma unica e diversi dettagli. Tutti nuovi anche i cerchi in lega, verniciati in grigio e rinforzati per l'uso "estremo" per cui è stata progettata quest'auto.

Davanti, infine, i tecnici tedeschi si sono occupati di installare una nuova protezione per il paraurti, in abbinamento ai quattro fari ausiliari a LED installati sul tetto.

Mansory Gronos 4x4 2023

Interni d'autore

Come per tutte le conversioni complete ideate da Mansory, anche gli interni sono stati personalizzati in ogni minimo dettaglio. I sedili in pelle, per esempio, sono stati dotati di un nuovo rivestimento traforato che richiama la trama della fibra di carbonio.

Infine il volante sportivo in pelle è stato modificato e dotato del logo Mansory, così come le maniglie delle portiere e molti altri dettagli unici come per esempio il pulsante di avvio/arresto, che è stato riposizionato nel cielo tra le alette parasole.

Mansory Gronos 4x4, gli interni

L'azienda non ha divulgato i prezzi e le disponibilità della nuova Gronos 4x4, quel che è certo però è che prima di tutto bisognerà mettere a disposizione una nuova Classe G 4x4^2, non facilmente reperibile.