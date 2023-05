La Mercedes Classe G è apprezzatissima dai tuner di tutto il mondo. Il fuoristrada è piuttosto versatile quando si parla di modifiche, sia quelle intese per migliorare le prestazioni nell’off-road sia quelle semplicemente estetiche o tecniche.

Come dimostra questa P900, la Classe G è il fiore all’occhiello anche di diversi tuning di Mansory. L’atelier tedesco si è sbizzarrito ancora una volta nella realizzazione di una Mercedes davvero esclusiva e destinata – soprattutto – ai facoltosi clienti degli Emirati Arabi.

"Sabbia" e carbonio

È Mansory stessa a specificare come la sua speciale G 63 AMG si basi sui colori del deserto. In effetti, la tinta Sand Desert Gloss richiama proprio le dune desertiche, ma non mancano le “solite” modifiche a base di fibra di carbonio. In contrasto col beige della carrozzeria, infatti, si notano i paraurti, il cofano e tantissimi altri inserti in carbonio, mentre i giganteschi cerchi sono da 24”.

Mansory P900 Sand Desert Gloss, la Mercedes G 63 AMG per il deserto

La stessa cura è stata riservata per gli interni, con una tonalità ancora più calda per creare un’atmosfera da vero salotto. Anche nell’abitacolo non mancano i dettagli in fibra di carbonio e le cuciture bianche a contrasto per dare un ulteriore senso di artigianalità ai rivestimenti.

Un mostro da 900 CV

Il nome “P900” è un chiaro riferimento alle prestazioni della Mercedes. Mansory ha aggiornato a dovere il 4.0 V8 biturbo portandolo a 900 CV e 1.200 Nm rispetto ai 585 CV e 850 Nm del modello di partenza.

L'abitacolo della Mansory P900

Le modifiche all’otto cilindri permettono alla G 63 AMG di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h: un bel miglioramento rispetto ai 4,5 secondi e 220 km/h della Mercedes originale.

Come solito, Mansory non rivela il prezzo della sua creazione, ma è lecito aspettarsi un listino ben superiore rispetto ai quasi 200.000 euro necessari per una G 63 AMG “normale”.