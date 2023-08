Mansory colpisce ancora. Il tuner tedesco ha messo nuovamente le mani su una Lamborghini Aventador trasformandola in un'esclusiva belva tanto da collezionare quanto da scatenare in pista.

Ribattezzata "Carbonado GTS", la nuova creazione di Mansory si basa su una SVJ Roadster e porta ad un livello successivo stile e prestazioni del modello del Toro.

Due anime

A catturare subito l'attenzione è la carrozzeria interamente in fibra di carbonio, con una sfumatura nera e arancione (chiamata Cupreus) che sembra dare una sorta di doppia anima all'auto. Ci sono poi diversi aggiornamenti aerodinamici, come le nuove prese d'aria anteriori, lo splitter, le minigonne più larghe e il grande alettone.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster by Mansory (Carbonado GTS)

Nel posteriore è presente un diffusore personalizzato, mentre i due terminali di scarico centrali riprendono la colorazione arancione della carrozzeria. A dare ulteriore stile alla Lamborghini ci pensano i cerchi in lega ultraleggeri CV.7 Air con design a turbina.

820 CV di pura forza

Il colore Cupreus scelto per gli esterni si ritrova anche negli interni, i quali sono stati decorati con cuciture a forma di freccia e con modanature in fibra di carbonio. Sull'Aventador non mancano anche una serie accessori personalizzati, come i tappetini e le cinture di sicurezza con logo Mansory.

Gli interni della Carbonado GTS

E arriviamo al motore. Sulla SVJ Roadster, il 6.5 V12 arriva a 820 CV e 780 Nm (+50 CV e +60 Nm rispetto al modello di base) permettendo una velocità massima di 355 km/h e uno scatto 0-100 km/h di appena 2,8 secondi.

Come per ogni sua creazione, Mansory non rivela il prezzo, ma è facile immaginare cifre superiori ai 470.000 euro che erano necessari per una SVJ Roadster, una serie limitata (e tutta sold out) di 800 esemplari.