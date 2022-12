In Germania ci sono tantissimi tuner, aziende che mettono mano a modelli già in commercio per modificarli e personalizzarli sia nella meccanica che nell'estetica. Mansory è sicuramente uno dei più famosi e, questa volta, ha messo mano ad una delle sportive italiane più eleganti in circolazione, la Maserati MC20.

Alla sportiva del Tridente è stata dedicata una cura speciale: la carrozzeria è interamente in fibra di carbonio forgiato, gli interni sono stati rifoderati e la potenza del V6 Nettuno sotto il cofano è aumentata a dismisura.

Non passa inosservata

Per gli standard Mansory, questa Maserati MC20 non è nemmeno troppo estrema. Guardandola da fuori, si vede subito come il paraurti sia stato cambiato, ora è meno sinuoso e ha prese d'aria laterali più grandi.

Anche il cofano è nuovo e anche qui ci sono nuove prese d'aria. Nuovi sono anche i parafanghi e tutte le altre appendici aerodinamiche, il tetto, il paraurti posteriore, lo spoiler, le minigonne e la copertura del motore. I terminali di scarico sono stati sostituiti, ora sono quattro invece che due, e sono stati posizionati più in alto.

Il colore della carrozzeria è un mix tra il grigio del carbonio forgiato e la livrea speciale in grigio scuro satinato con strisce gialle. Anche i cerchi, ovviamente, sono stati cambiati con un set a 10 razze color bronzo. All'interno della Maserati MC20 firmata Mansory non si può certamente parlare di sobrietà: il colore della pelle e della tappezzeria richiama il giallo delle strisce sulla carrozzeria, con i sedili bicolore con sezioni bianche e una fascia centrale con il tricolore della bandiera italiana.

100 CV in più dell'originale

Sotto il cofano di questa belva firmata Mansory c'è sempre il V6 Nettuno ma in una versione potenziata che passa da 621 CV e 729 Nm a ben 720 CV e 850 Nm di coppia massima. Non si conoscono ancora le prestazioni precise, ma tenete conto che già la MC20 standard stacca numeri incredibili: 0-100 in 2,9 secondi e 323 km/h di velocità massima.

Non è la prima volta che un tuner mette mano alla Maserati MC20. Prima di Mansory, infatti, sono arrivati Novitec e DMC. Potete cliccare direttamente sui link per andare agli articoli dedicati