Quando un tuner come Mansory mette le mani su una super wagon come l’Audi RS 6, l’esagerazione è assicurata. E, in effetti, come dimostrano le immagini, il risultato non delude le attese.

Il celebre atelier tedesco ha rivisto interamente il look dell’Audi con alettoni e paraurti a dir poco taglienti e ha tolto ogni limitazione al rombante V8. Così, la RS 6 ha completato la trasformazione in una vera supercar.

Una personalità “spigolosa”

In puro stile Mansory, la RS 6 ha ricevuto un kit estetico affilatissimo ed esagerato nelle dimensioni. L’esemplare delle foto mette bene in mostra un paraurti anteriore maggiorato con prese d’aria allargate e splitter a filo col terreno, mentre il posteriore presenta addirittura due distinti spoiler per tetto e portellone.

Come se non bastasse, il nuovo diffusore ha appendici aerodinamiche più ampie e integra quattro terminali di scarico circolari al posto dei due ovali montati sul modello stock.

Anche l’abitacolo è ricco di personalizzazioni. I rivestimenti in Alcantara riprendono gli elementi in colore arancione degli esterni, mentre i dettagli Mansory su poggiatesta e portaoggetti nel tunnel centrale danno un ulteriore senso di esclusività.

Più veloce di una Huracan

Le modifiche più impressionanti, però, riguardano il motore. Se già il 4 litri V8 biturbo da 600 CV e 800 Nm della RS 6 di serie non scherza, il potenziamento di Mansory porta l’Audi a un altro livello. Il tuner ha rivisto interamente l’elettronica e l’impianto di scarico portando il totale a 780 CV e 1.000 Nm di coppia.

In questo modo, la super wagon può superare i 305 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi netti, ossia 6 decimi in meno rispetto a una RS 6 di serie. Per darvi un’idea, stiamo parlando di un tempo inferiore di 0,2 secondi a quello di una Lamborghini Huracan Tecnica. Con l’innegabile comodità dei cinque posti a sedere e di un ampio bagagliaio.