DMC “affila” le punte del Tridente con un kit aggressivo e un importante potenziamento al V6. Sono questi gli aspetti principali del tuning studiato dall’officina tedesca per la Maserati MC20 (e per la variante cabriolet Cielo), il modello portabandiera dell’intera gamma della Casa modenese.

Per ora, il tuner ha svelato le modifiche solo attraverso dei render, ma l’idea è di mettere presto le mani su un vero esemplare e personalizzarlo da cima a fondo.

All’insegna dell’aerodinamica e della leggerezza

Il kit soprannominato “Sovrana” è costituito in primis da un paraurti anteriore ridisegnato con prese d’aria ispirate alle vetture da GT3, una mascherina più ampia e appendici aerodinamiche in carbonio. Il cofano è ora realizzato in materiale composito, mentre lo spoiler è in fibra di carbonio ed è stato sviluppato appositamente per la Maserati.

Nella serie di personalizzazioni troviamo anche un diffusore più ampio e minigonne più voluminose per far sembrare l’MC20 ancora più schiacciata a terra. Riguardo alle ruote, DMC ha montato pneumatici 255/30 R20 sull’avantreno e 305/30 R21 al retrotreno con cerchi in lega creati dalla canadese Pur Wheels.

Nuovi interni e un Nettuno ancora più vigoroso

DMC ha aggiornato anche i rivestimenti degli interni in tinta Cherry Red (in perfetto abbinamento col colore della carrozzeria). Anche se non ci sono foto dell’abitacolo, il tuner assicura che è stata utilizzata pelle morbida prodotta da esperti artigiani e sono stati rivisti alcuni elementi come la pedaliera in alluminio e il volante con un design ancora più sportivo.

Inoltre, il 3 litri V6 Nettuno della MC20 è stato “pompato” a dovere grazie ad una ricalibrazione della centralina, un filtro dell’aria più performante e un nuovo impianto di scarico. Così, la Maserati è passata da 630 CV e 730 Nm a 725 CV e 876 Nm. DMC non cita i miglioramenti nelle prestazioni, ma è probabile che l’accelerazione 0-100 km/h sia inferiore ai 2,9 secondi e che la velocità massima sia superiore ai 325 km/h.