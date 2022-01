Il tuner DMC ci sta prendendo gusto con le Ferrari. Dopo aver presentato un kit carrozzeria appositamente creato per la Roma, ora l’officina tedesca ha rilasciato i render su un’esclusiva 296 GTB. Il pacchetto di personalizzazioni si chiama “Squalo” e rende ancora più feroci l’estetica e le prestazioni dell’ibrida plug-in di Maranello.

“Squalo” di nome e di fatto

“Nomen omen” verrebbe da dire. La Ferrari “Squalo” tiene fede al suo soprannome grazie ad un kit affilatissimo in grado di esaltare ancora di più le forme aggressive. L’elaborazione è frutto delle simulazioni effettuate con un software di aerodinamica ed è costituita da numerosi pannelli extra in carbonio che contribuiscono a migliorare la deportanza della supercar.

In particolare, lo spoiler e lo splitter svolgono un ruolo importante nello schiacciare a terra la Ferrari alle alte velocità. Lo stesso si può dire per il nuovo diffusore e per l’altezza da terra ridotta di circa 35 mm rispetto al modello di partenza. DMC ha aggiunto anche nuovi cerchi da 21” e 22” montando pneumatici 255/30 ZR 21 all’avantreno e 315/25 ZR 22 al retrotreno.

Un razzo che si paga (anche) con BitCoin

Come gli esterni, anche gli interni sono completamente personalizzabili. Di base, DMC mette a disposizione dei rivestimenti in Alcantara, lasciando al cliente la possibilità di scegliere la colorazione e altri dettagli.

Il tuning dell’officina ha riguardato anche il powertrain ibrido della Ferrari. Intervenendo sul motore 3.0 V6 biturbo, DMC è riuscita ad aggiungere 65 CV complessivi toccando un totale di 888 CV. La 296 GTB, quindi, è stata portata letteralmente ad un livello successivo, con un’accelerazione 0-100 km/h di 2,8 secondi (7,1 secondi il tempo per coprire lo 0-200) e una velocità massima di 308 km/h.

DMC non ha ufficializzato i prezzi, ma ha sottolineato che per ordinare il kit è possibile pagare anche in criptovalute come i BitCoin. Del resto, l’azienda si è lanciata da qualche mese nell’universo degli NFT lanciando una speciale collezione nel metaverso.