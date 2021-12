Eleganza, aerodinamica e prestazioni. La Ferrari Roma mette insieme le varie anime che da sempre contraddistinguono i modelli del Cavallino Rampante. E proprio su questi aspetti si è concentrato il tuning della tedesca DMC. Il tuner ha presentato le sue modifiche sotto forma di rendering tridimensionali, ma ha già aperto gli ordini per tutti i fortunati possessori di una Roma.

Più aerodinamica, ma senza eccessi

L’intervento di DMC parte dall’aerodinamica, con un kit carrozzeria in fibra di carbonio creato per non modificare eccessivamente le linee della Ferrari. Così, il tuner ha aggiunto uno splitter anteriore e le minigonne laterali, due accessori installabili senza rimuovere nessuna parte del “corpo” della Roma.

Inoltre, sul portellone è stato inserito uno spoiler che contribuisce ad aumentare sensibilmente la deportanza e la stabilità alle alte velocità.

Per quanto riguarda l’assetto, DMC ha montato nuove sospensioni ribassate che hanno ridotto l’altezza della Ferrari di circa 35 mm. Nuovi anche i cerchi in lega da 21” sull’anteriore e 22” al posteriore, i quali sono stati realizzati in collaborazione con lo specialista canadese Pure Wheels.

Un razzo rosso da 708 CV

Il 3.9 V8 della Roma è completamente intatto. Le modifiche di DMC hanno riguardato solo la centralina con una mappatura ad hoc che ha aumentato ulteriormente potenza e reattività della vettura.

Così, la Ferrari è passata da 620 e 760 Nm a 708 CV e 888 Nm e uno scatto 0-100 km/h di 3,2 secondi (contro 3,5 secondi del modello di partenza). Il tuner afferma anche che l’incremento di 88 CV ha portato ad un tempo nello 0-200 km/h di 8,9 secondi e ad una velocità massima di 325 km/h.

Come se non bastasse, è sempre possibile richiedere ulteriori personalizzazioni per gli interni attingendo ad un ampio catalogo di rivestimenti e colori. Nessuna informazione riguardo al prezzo ufficiale, ma c’è da credere che i proprietari di una Roma da oltre 200 mila euro non si faranno molti problemi a chiedere un preventivo su misura.