Ferrari ha ampliato la sua vasta gamma modelli con la Roma, una Gran Turismo a motore anteriore, e Novitec non ha perso tempo per farne una versione modificata: ora la coupé di Maranello gode di numerose personalizzazioni esclusive che la rendono più "speciale" ma, da buona Gran Turismo, non estrema nel look.

A spiccare subito è la nuova potenza del 3.9 V8 Biturbo, che Novitec ha portato a ben 704 CV e 882 Nm di coppia. Ciò permette alla Roma di raggiungere i 100 km/h in soli 3,2 secondi e di toccare i 325 km/h di punta, grazie anche a molte modifiche sul comparto aerodinamico.

Sportiva, ma non corsaiola

Il look generale della Roma non è stato esasperato, ma aggiornato con componenti aerodinamici in fibra di carbonio lucida per un aspetto più sportivo ma nel complesso sempre elegante come voluto da Ferrari.

Lo spoiler anteriore si monta direttamente sul paraurti di serie, e aumenta la stabilità direzionale alle alte velocità. Non mancano elementi di rifinitura ai lati sotto i fari anteriori, insieme alla calandra in fibra di carbonio.

Sul fianco spiccano le minigonne in carbonio che modificano il flusso aerodinamico fra i passaruota anteriore e posteriore, le calotte degli specchietti anch'essi in fibra e i cerchioni forgiati da 21 pollici davanti e da 22 pollici dietro, sviluppati da Vossen e disponibili in tre finiture e 72 colori.

Per compensare la lama anteriore aggiuntiva e raggiungere la "neutralità", Novitec ha aggiunto un piccolo spoiler lip sul filo del bagagliaio. A completare il pacchetto ci sono inserti per il diffusore e la copertura in carbonio per l'ala retrattile della Roma, insieme ai bordi in fibra per i gruppi ottici posteriori.

L'interno è invece volto alla personalizzazione da parte del cliente, con in interni in pelle e Alcantara rifiniti su richiesta, e con una vasta gamma di colori disponibili.

Più potenza (volendo)

Capitolo a parte per il propulsore, vero protagonista della personalizzazione Novitec: il 3.9 V8 Biturbo montato anteriormente è rimasto lo stesso, ma il tuner ha modificato tutto il contorno dell'otto cilindri Ferrari.

Tutti i livelli di prestazione disponibili godono di un modulo di controllo Novitec N-Tronic, con una mappatura specificamente calibrata per iniezione e accensione, oltre al controllo elettronico della pressione di sovralimentazione. A questo si aggiungono catalizzatori ad alte prestazioni. Tutto ciò va a lavorare sull'erogazione della potenza, ma anche sulla risposta del gas e sulla ripresa.

Nel secondo step di potenza, il cosiddetto "Livello 2", la potenza massima del V8 cresce di 84 CV e 122 Nm di coppia rispetto alla configurazione di serie. Il risultato è un totale di 704 CV e 822 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h coperto in 3,2 secondi e uno 0-200 km/h in 8,9 secondi. Velocità massima? Oltre 325 km/h.

Novitec non ha parlato di prezzi ufficiali per la sua Ferrari Roma, ma considerate che per il modello di serie servono poco più di 200.000 euro - è quindi logico aspettarsi che l'esclusività della versione tuning di una già esclusiva Ferrari si farà pagare almeno 250.000 euro, se non 300.000 euro.