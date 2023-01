Le Ferrari più esclusive al mondo nascono nel reparto Tailor Made. Il programma di personalizzazioni, come è noto, consente di creare da zero colori e finiture speciali per tutti i modelli del Cavallino Rampante, con una possibilità praticamente infinita di combinazioni.

Uno degli ultimi prodotti di questa divisione è una Roma realizzata in collaborazione tra Ferrari e la design Jiang Qiong’er che celebra i 30 anni di presenza del marchio in Cina.

Come unire il meglio dell’Italia e della Cina

La speciale Roma incarna alcuni dei principi cardine del design cinese: attenzione al dettaglio, rispetto per la tradizione e una cura artigianale elegante e senza tempo.

A caratterizzare la Ferrari è la carrozzeria in Sanusilver Matte attraversata longitudinalmente da una striscia Rosso Magma Glossy che rende omaggio al classico colore rosso cinese. Questa stessa colorazione si ritrova negli interni e come finitura di minigonne e diffusore e rappresenta un tributo alla dinastia degli imperatori Ming.

Ferrari Roma, un esemplare speciale per i 30 anni in Cina

In questa Roma sono presenti anche battitacco in fibra di carbonio, una chiave d’accensione rossa con laccatura Boluo d’oro (un’antica tecnica cinese) e una placchetta nell’abitacolo con la scritta “30”. L’oro è un altro elemento di grande importanza nella cultura cinese, dato che simboleggia la fortuna e il benessere.

Gli interni rossi della Ferrari Roma Tailor Made Uno degli accessori creati in abbinamento alla Ferrari Roma

La Ferrari da 620 CV ha un corredo speciale con una serie di accessori, come un set di quattro diffusori di aromi, uno per ogni stagione. A questo si aggiungono una scatola porta sigari in legno d’ebano, lenzuola di cashmere e un set da tè realizzato col bambù.

Non è chiaro se questo esemplare verrà consegnato a un fortunato proprietario o se rimarrà solo come vettura da esposizione. In ogni caso, la sua nascita segna l'inizio di un nuovo capitolo del legame tra Ferrari e la terra del Dragone.