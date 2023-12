Ci stiamo avvicinando alla fine del 2023 e ciò significa che presto dovremo dire addio a tanti modelli. Infatti, sono davvero tante le auto che non saranno prodotte nel 2024 per fare spazio a una gamma completamente rinnovata da parte del marchio o semplicemente per motivi legati alle vendite.

Costruttori come Audi e Mercedes sono tra i più attivi sul primo fronte, con un listino che cambierà radicalmente nei prossimi anni. Altri brand come Chevrolet e Dodge, invece, preparano il terreno a delle eredi elettriche. Ecco, quindi, alcuni dei modelli più importanti a cui diremo addio nei prossimi mesi.

Alpina B7

A partire dal 2025, Alpina entrerà a far parte ufficialmente del gruppo di marchi di BMW. La Casa bavarese, quindi, avrà il pieno controllo sulla gamma di Alpina e ciò si rifletterà anche sui modelli proposti. Tra i modelli, a farne le spese sarà la celebre B7 basata sulla Serie 7, che potrebbe non avere un'erede diretta.

Audi R8 GT

L'intramontabile supercar di Audi sta arrivando al capolinea. Con l'annuncio del modello GT RWD da 620 CV, la produzione della R8 sta ufficialmente per terminare dopo 16 anni e due generazioni.

Audi TT

L'Audi TT si congeda dopo 25 anni. L'iconica sportiva è sopravvissuta per due decenni e mezzo prima che la Casa automobilistica decidesse di abbandonare il nome.

Gli acquirenti del Regno Unito vedranno un modello Final Edition nel 2023, mentre la RS Heritage Edition, introdotta lo scorso anno, sarà l'ultima del suo genere negli Stati Uniti.

Chevrolet Camaro Turbo

Attraverso i canali d'importazione in Europa, la Chevrolet Camaro resterà in circolazione ancora per un anno prima di essere dismessa, ma non il modello turbo di base.

Infatti, Chevrolet ha confermato che la Camaro a quattro cilindri non sarà disponibile per il 2024 e ciò significa che il motore di base diventerà il V6 da 3,6 litri con 335 CV. Ancora un anno di vita, invece, per il 6.2 V8 da oltre 450 CV.

Dodge Challenger Dodge Charger

Dodge si prepara a interrompere la produzione di Challenger e Charger con l'arrivo della nuova Charger Daytona SRT EV. Come atto finale, tuttavia, Dodge ha rilasciato una serie di Challenger e Charger in edizione speciale "Last Call", tra cui la limitata Demon 170 con 1.025 cavalli e un tempo ridicolo da 0 a 100 in soli 1,7 secondi.

Ferrari Portofino M

Dite arrivederci alla Ferrari Portofino M, che sarà sostituita dalla Roma Spider nel 2024. La Roma Spider vanta un più potente motore V8 biturbo da 3,9 litri che le conferisce 620 CV, oltre a un tradizionale tetto in tela (rispetto al tetto rigido della Portofino), per ridurre il peso.

Ford Explorer

La Ford Explorer si prepara a salutare l'Europa, almeno nella sua versione ibrida plug-in da 457 CV. Il grande SUV americano a 7 posti sarà sostituito dalla più piccola Explorer 100% elettrica nel corso del 2024, i cui prezzi e specifiche tecniche devono ancora essere comunicati.

Ford Fiesta

Lo sappiamo da tempo: presto la Ford Fiesta ci lascerà. Dopo 47 anni di onorata carriera, la compatta di Ford abbandonerà il listino per fare posto a una versione completamente elettrica della Puma. La produzione degli ultimi esemplari è terminata lo scorso luglio.

McLaren 720S

McLaren ha chiuso gli ordini della 720S, ma è già pronta la sua erede. La 750S sarà in vendita nel 2024, con un 4.0 V8 biturbo da 750 CV e un'estetica fortemente rinnovata, sebbene ancora basata (tanto) sulla 720S.

Mercedes Classe C Cabriolet

Mercedes sta riducendo drasticamente la sua gamma. Un'ottimizzazione del listino necessaria per semplificare le proposte dei vari modelli e per prepararsi alla transizione all'elettrico sempre più centrale nei piani di Stoccarda.

Per questo motivo, è in arrivo la CLE, un'unica "Classe" che andrà a sostituire in un colpo solo C Cabriolet e Coupé ed E Cabriolet e Coupé.

Un'altra "vittima" della semplificazione della gamma Mercedes è la CLS. Lanciata nel 2004 e declinata in tre generazioni, la filante berlina tedesca non è già più disponibile sul configuratore ufficiale della Casa.

Porsche Panamera Sport Turismo

L'introduzione della nuova generazione della Porsche Panamera ci obbligherà a salutare per sempre la variante Sport Turismo. Questa versione con carrozzeria da shooting brake ha rappresentato solo il 10% delle vendite del modello e non è più ordinabile in concessionaria.