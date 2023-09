La notizia era nell'aria. Anzi, era praticamente già ufficiale. Al Salone di Monaco è stata messa nera su bianco. Da oggi MINI non offrirà più il cambio manuale sulle proprie auto. A sancire l'abbandono di leva e pedale della frizione ci ha pensato Stefanie Wurst (numero uno di MINI) in un'intervista rilasciata a Top Gear in occasione del Salone di Monaco 2023. la Mini non offrirà il cambio manuale in nessun prodotto futuro. Inoltre, l'azienda intende partecipare alle gare di veicoli elettrici.

"Purtroppo non avremo un cambio manuale" ha detto Wurst a proposito dei futuri modelli a combustione, pronti a lasciare spazio all'elettrico puro nei prossimi anni.

L'ultima della sua specie

Addio e grazie dunque. Da oggi solo ed esclusivamente cambio automatico, con l'ultima MINI non automatica presentata a maggio e MINI John Cooper Works 1to6 Edition. Peccato però si tratti di un'edizione limitata a 999 esemplari, mossa dal 2.0 turbo benzina da 231 CV.

MINI John Cooper Works 1to6 Edition

Con buona pace degli appassionati quindi le cambiate sulle nuove MINI verranno gestite direttamente dall'auto, o dal guidatore tramite palette sul volante. Non per questo però la sportività verrà dimenticata. Anzi. Già sappiamo che anche le nuove generazioni di Cooper e Countryman, presentate in anteprima al Salone di Monaco 2023, saranno disponibili anche in versione JCW. Ma non è tutto.

MINI Cooper 2023 MINI Countryman 2023

Pronti per le gare

Sempre Wurst ha infatti dichiarato che MINI starebbe pensando di entrare nel mondo del motorsport elettrico.

"Per me è difficile dare un giudizio in questo momento, perché non tutte le nuove forme di motorsport elettrico hanno avuto successo" ha aggiunto il numero uno di MINI. "Qual è una buona piattaforma per il futuro? Vedremo cosa si evolverà e poi penseremo dove andare".