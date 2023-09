È tempo di grandi cambiamenti per la MINI Countryman. La terza generazione del crossover inglese si rinnova nelle proporzioni e nello stile e diventa elettrica per la prima volta. Un salto nel futuro per la Countryman che si distanzia dal modello che l’ha preceduta sotto ogni aspetto.

La vedremo in Italia nei prossimi mesi anche con una serie di motorizzazioni benzina e diesel.

È diventata più matura

Le novità della Countryman partono dalle dimensioni. Lunga 4,43 m (+13 cm), larga 1,84 m e alta 1,66 cm (+6 cm), la MINI ha una stazza decisamente diversa rispetto al modello precedente. Il design, però, punta sempre sul classico stile della Casa inglese chiamato “Charismatic Semplicity”.

Così, la Countryman risulta immediatamente riconoscibile, grazie ad un cofano corto, un passo lungo, grandi ruote (fino a 20”) e un posteriore spiovente. Nonostante l’aspetto particolarmente squadrato, la MINI presenta un coefficiente aerodinamico di 0,26, inferiore quindi allo 0,31 della passata generazione.

Il frontale è definito dalla griglia ottagonale – che integra il radar dei dispositivi di assistenza alla guida – i fari LED circolari che danno alla Countryman la tradizionale identità MINI.

Come la nuova tre porte, anche il listino del crossover inglese è costituito dai quattro allestimenti Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works, tutti resi unici da una serie di dettagli per la carrozzeria. Soprattutto quest’ultimo è immediatamente riconoscibile per i caratteristici badge JCW sulla carrozzeria e per il tetto color Chili Red.

Le differenze tra un allestimento e l’altro riguardano anche gli interni, con rivestimenti e modanature specifiche in ogni versione.

Minimalista e spaziosa

L’abitacolo della Countryman punta sul minimalismo, con l’head-up display che funge da quadro strumenti, mentre al centro è presente il display OLED della MINI Interaction Unit. Utilizzando la base del sistema operativo MINI OS 9, l’infotainment consente di gestire ogni aspetto della vettura (anche attraverso l’assistente vocale MINI Intelligent Personal Assistant), con una rapidità di caricamento e un’intuitività pari a quella di uno smartphone.

L’aumento di dimensioni porta evidenti vantaggi in termini di spaziosità. Per esempio, nei sedili posteriori lo spazio per le spalle è cresciuto di 2,5 cm, con la panca che è scorrevole avanti e indietro per guadagnare fino a 13 cm di vano di carico. A tal proposito, la volumetria del bagagliaio è di 460 litri e può raggiungere i 1.450 litri. In più, è presente un doppio fondo per sistemare i cavi di ricarica.

Assistenti alla guida e motorizzazioni

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida comprende l’Active Cruise Control, e lo Steering and Lane Assistant che permettono alla MINI di avere un sistema di guida autonoma di livello 2. A ciò si aggiungono il Trailer Assistant per facilitare le manovre col rimorchio e la telecamera a 360°.

Come la tre porte, anche la nuova Countryman elettrica è proposta in due varianti: E e SE ALL4.

La prima è mossa da un unico motore elettrico da 204 CV e 250 Nm (autonomia di 462 km) e scatta da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi raggiungendo una velocità massima di 170 km/h. La più potente SE ALL4 ha due motori, la trazione integrale e 313 CV e 494 Nm di coppia (percorrenza massima di 433 km nel ciclo WLTP). In questo caso, l’accelerazione 0-100 km/h scende a 5,6 secondi, mentre la velocità massima è di 180 km/h.

Tra le motorizzazioni termiche, sono confermate le versioni a benzina (tra cui la JCW) e diesel a trazione anteriore e integrale, anche se devono essere annunciati tutti i dettagli.