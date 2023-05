MINI confeziona una John Cooper Works ancora più esclusiva. Prodotta in 999 esemplari per tutto il mondo, la 1to6 Edition punta tutto su stile ed esperienza di guida.

Pur senza mettere mano al 2.0 turbo da 231 CV, l’edizione speciale della JCW aumenta il suo tasso di sportività, con un cambio manuale a 6 rapporti (da qui il nome “1to6”) che sostituisce la più classica trasmissione automatica a 8 marce per creare ulteriore coinvolgimento al volante. Ovviamente, però, le chicche non sono finite qui.

Speciale al primo sguardo

Già guardando gli esterni si capisce che la 1to6 Edition è diversa dalle altre JCW. In combinazione con la colorazione Midnight Black della carrozzeria troviamo un frontale ancora più aggressivo con profili in Piano Black. Questa stessa tinta caratterizza gli inserti nel posteriore e i tipici Side Scuttle laterali.

MINI John Cooper Works 1to6 Edition

Dal cofano al paraurti posteriore, passando per lo spoiler, c’è la Bonnet Stripe centrale con una grafica ad hoc che sottolinea la storia sportiva di MINI. Inoltre, sono presenti un logo specifico che mixa i colori argento, bianco e rosso e i badge sul montante C e sul portellone della vettura. A completare il look della MINI ci sono i cerchi in lega da 18” Circuit Spoke in Jet Black.

Cockpit dedicato

Questa speciale MINI JCW spicca anche negli interni. Aprendo le portiere si vede subito il battitacco con tanto di logo dedicato, mentre sul lato del passeggero si trova una superficie decorativa in rilievo 3D. Vicino al volante si legge la scritta “One of 999” che fa riferimento all’esclusività della 1to6 Edition, mentre la leva del cambio è protagonista del tunnel centrale con una decorazione specifica e le cuciture in pelle rossa.

La plancia della MINI John Cooper Works 1to6 Edition I dettagli di volante e cambio manuale

Infine, sulla razza del volante sportivo in pelle Nappa e sui tappetini è riportato il badge di questa edizione limitata.

La John Cooper Works 1to6 Edition sarà disponibile in Europa da settembre 2023, ma già il 20 maggio si potrà vedere in anteprima in occasione della 24 Ore del Nurburgring.