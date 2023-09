Si sono aperte le porte del Salone di Monaco 2023, seconda edizione della kermesse tedesca dedicata al mondo della mobilità. Non più un appuntamento dedicato "solo" alle auto, ma a tutto ciò che riguarda il "come" ci muoviamo e ci muoveremo.

Da modelli pronti a entrare in commercio a curiose concept, passando per monopattini elettrici, batterie, sistemi di infotainment e non solo. Noi di Motor1 siamo già pronti a raccontarvi tutte le novità presenti nel capoluogo bavarese. Eccovi di seguito un veloce riassunto di quello che vedremo e come seguire live tutte le presentazioni in programma.

Europa vs Cina

Come ormai succede da tempo i costruttori cinesi saranno grandi protagonisti anche al Salone di Monaco 2023, con numerose novità pronte a sbarcare sul mercato europeo. Da BYD a Leapmotors passando per Seres, Xpeng, Dongfeng e via dicendo. Un'infornata di brand sconosciuti fino a pochi anni fa e ora protagonisti del mercato, specialmente legato alla mobilità elettrica.

Naturalmente i costruttori europei non rimangono a guardare con i tedeschi in prima fila: il Gruppo Volkswagen è presente in forze con la stragrande maggioranza dei propri marchi, da Audi con gli interni della Q6 e-tron (la prima basata sulla nuova piattaforma PPE) alla nuova Passat, passando per la versione "in carne e ossa" della Cupra DarkRebel, supercar nata nel metaverso.

Audi Q6 e-tron, le foto ufficiali del prototipo Cupra DarkRebel, i teaser del concept all'IAA di Monaco

Mercedes presenterà invece la concept che anticipa la futura generazione di CLA, assieme ai restyling di EQA ed EQB e la nuova AMG GT. Spazio anche per la Vision One-Eleven, affascinante concept che omaggia la C 111.

Gioca in casa BMW che al Salone di Monaco 2023 porta una concept su base Neue Klasse, innovativa piattaforma studiata per le future auto elettriche. Al suo fianco ci sarà la nuova BMW Serie 5, anche in versione elettrica i5. Anche MINI non sarà avara di novità, anzi, con le nuove Cooper e Countryman.

MINI Countryman 2024 MINI Cooper 2024

Ci sarà poi per la prima volta Tesla, al debutto a un salone dell'auto, con il restyling della Model 3.

Tesla Model 3 2023

Assieme a classici costruttori ci saranno anche big della tecnologia come LG, Samsung, CATL e molti altri.

Salone di Monaco 2023, come seguirlo

Tutte le novità del Salone di Monaco ve le racconteremo qui su Motor1 e su InsideEVs con approfondimenti sul tema elettrico. Non mancheranno naturalmente video live sul nostro canale YouTube e sui nostri profili social Instagram e TikTok.

Continuate a seguirci!