La Tesla Model 3 è più di un'auto: è un fenomeno di mercato che ha reso famoso in tutto il mondo il marchio americano di auto elettriche voluto da Elon Musk, capace di creare una vasta schiera di appassionati pronti a notare ogni minimo aggiornamento della berlina a batteria.

Con la presentazione della nuova Tesla Model 3 o Tesla Model 3 2023, quella che la Casa californiana chiama con un po' di modestia "Aggiornamento Tesla Model 3" è certo che la comunità di clienti e potenziali clienti possa scatenarsi per conoscere le tante e piccole novità di quello che è più di un restyling.

I prezzi italiani della nuova Tesla Model 3 partono dai 42.490 euro della versione a trazione posteriore (554 km di autonomia). La Model 3 Long Range a trazione integrale (678 km di autonomia) ha un prezzo base di 49.990 euro. Le consegne dei primi esemplari sono previste per fine ottobre 2023.

Tesla Model 3 2023: gli esterni

In poche parole la nuova Model 3 non viene stravolta da questo aggiornamento noto fino a oggi col nome di Tesla Model 3 Highland, ma cambia a livello di fari, aerodinamica e ha interni tutti nuovi pensati per una maggiore sensazione premium. Insomma, "squadra che vince si cambia poco", si potrebbe dire parafrasando un classicone del gergo sportivo.

Nuova Tesla Model 3 (2023), la vista frontale

Esternamente, il primo restyling della Tesla Model 3 a sei anni dal debutto si caratterizza per un diverso stile del frontale con cofano e parafanghi ridisegnati e un paraurti che ospita nuovi fari a sviluppo orizzontale con inedita firma luminosa continua. Tutto questo per rendere ancora più aerodinamica la carrozzeria in modo da aumentare l'autonomia e ridurre il rumore del vento.

Nuova Tesla Model 3 (2023), il dettaglio dei nuovi fari Nuova Tesla Model 3 (2023), i gruppi ottici posteriori

Anche la coda cambia e presenta dei gruppi ottici con sagoma a "C" più luminosi e integrati nel portellone. Il logo posteriore è sostituito dalla scritta TESLA e un massiccio estrattore nero fa la sua comparsa per la prima volta nella parte inferiore del paraurti.

Nuova Tesla Model 3 (2023), la coda aggiornata

A chiudere il quadro esterno della "Model 3 Highland" ci sono i due nuovi colori Ultra Rosso e Grigio Stealth e l'accoppiata cerchi/pneumatici aggiornati nell'aerodinamica, sempre per ottenere più autonomia e meno rumorosità.

Tesla Model 3 2023: il video dal vivo

Tesla Model 3 2023: gli interni

Nell'abitacolo della Tesla Model 3 2023 sono stati utilizzati materiali premium come alluminio e tessuti ed è stato reso più silenzioso grazie a vetri acustici, nuove guarnizioni e materiali insonorizzanti. La console centrale è riprogettata e rivestita in alluminio per ospitare ampi vani portaoggetti, doppio caricatore wireless per smartphone e tre prese di ricarica rapide USB-C (una anteriore e due posteriori) da 65 watt.

Nuova Tesla Model 3 (2023), il posto guida e l'infotainment

Sulla nuova Model 3 spariscono le levette, sostituite dai comandi al volante con pulsanti tattili e fisici. Inedita è pure la funzione Smart Shift presa dalle più recenti Model S e Model X che sceglie automaticamente la direzione di guida corretta per iniziare il viaggio, proprio come sulle più recenti Model S e Model X.

Per la prima volta i passeggeri posteriori della Model 3 dispongono di un display da 8" con integrati i comandi di climatizzazione, ventilazione e intrattenimento.

Nuova Tesla Model 3 (2023), il display posteriore

Lo schermo anteriore dell'infotaiment resta invariato a 15,4" di diagonale, ma ha ora una più ampia superficie utilizzabile grazie a una cornice più sottile. Nuovo è anche il sistema audio premium con 17 altoparlanti sulle Long Range e 9 altoparlanti sulle Model 3 a trazione posteriore che ha supporto nativo per Spotify, Apple Music e Tidal.

Tesla Model 3 2023: dimensioni e autonomia

Scendendo un po' più nel dettaglio tecnico vediamo che la nuova Tesla Model 3 è lunga 4,72 metri, vale a dire circa 3 cm in più rispetto al modello attuale. Le altre misure sono invariate e anche il peso cambia di pochissimo, variando tra i 1.761 e i 1.824 kg.

Quella che cambia è l'autonomia che nel caso della Model 3 a trazione posteriore sale a 554 km con i cerchi standard da 18" (513 km con i cerchi da 19" opzionali) e la Long Range integrale che arriva a 678 km (629 km con i cerchi da 19").

Anche la velocità massima è stata ridotta per entrambe le versioni a 201 km/h, mentre resta immutato il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 6,1 la trazione posteriore e 4,4 secondi l'integrale.

Nessuna novità per la potenza massima di ricarica che resta a 170 kW sulla prima e a 250 kW sulla seconda.

Tesla Model 3 2023: i prezzi

La nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore ha un prezzo di listino di 42.490 euro, vale a dire 1.000 euro più alto rispetto al modello uscente. Gli stessi 1.000 euro di aumento sono presenti anche nel prezzo della Tesla Model 3 Long Range a trazione integrale che costa 49.990 euro.

Questo significa che l'entry level della gamma Tesla rimane entro il limite dei 42.700 euro necessari per poter ottenere l'incentivo statale di 5.000 euro con rottamazione, almeno fino al 31 dicembre 2023.