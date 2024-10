C’è una nuova Tesla Model 3 a listino. La gamma del Costuttore americano si arricchisce con la versione Long Range a trazione posteriore, che promette 702 km di autonomia nel ciclo WLTP o, in altri termini, un consumo di 12,5 kWh/100 km grazie alla batteria da 77 kWh.

Un valore decisamente interessante per la berlina statunitense che, a detta di Tesla, la rende il veicolo a trazione posteriore “più efficiente attualmente disponibile in Europa”. Già ordinabile anche in Italia, ha un prezzo di partenza di 44.990 euro.

La nuova gamma della Model 3

Con una velocità massima di 201 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h di 5,2 secondi, la Long Range a trazione posteriore diventa così la quarta variante della Model 3. Il resto della gamma è composto dal modello base a trazione posteriore (che parte da 39.990 euro), dalla Long Range a trazione integrale (48.990 euro) e dalla Performance a trazione integrale (57.490 euro).

Nuova Tesla Model 3

Come negli altri modelli, anche la Long Range RWD viene venduta di base con la verniciatura Bianco Perla Metallizzato e coi cerchi Photon da 18”. Gli interni sono in pelle nera e l’Autopilot di serie include il sistema di correzione della traiettoria e il cruise control adattivo.

Restano disponibili altre cinque colorazioni per la Tesla (tutte da 1.300 euro, escluse Ultra Rosso e Argento Mercurio da 2.000 euro), i cerchi Nova da 19” (1.700 euro, a patto di accettare un’autonomia ridotta a 640 km), il gancio traino fino a 1.000 kg (1.350 euro), gli interni in pelle bianca e nera (1.200 euro) e l’Autopilot Avanzato (3.800 euro) o la guida autonoma “totale” (7.500 euro).

Gli interni della Tesla Model 3

Quest’ultimo sistema permette all’auto di fermarsi da sola al semaforo e agli Stop, mentre con futuri aggiornamenti – dice Tesla sul suo sito – “l’auto sarà in grado di guidare da sola quasi ovunque con un intervento minimo del conducente”.

Le prime consegne sono previste per il mese di novembre.

Il listino della Tesla Model 3