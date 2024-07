Si può usare un'auto elettrica sportiva come un'equivalente sportiva a benzina? È la domanda che mi sono fatto provando la nuova Tesla Model 3 Performance 2025, che è la versione più potente e sportiva della Tesla Model 3 chiamata Highland in occasione dell'ultimo aggiornamento.

Si tratta di una berlina paragonabile per prestazioni, dimensioni e categoria di mercato a macchine come la BMW M3, la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e la Mercedes C 63 AMG, o anche a una station wagon integrale come la Audi RS 4.

In questo articolo e nel video vi dico come va la nuova Tesla e che differenza c'è nell'utilizzo più divertente di una macchina così, rispetto alle rivali con motore termico.

Tesla Model 3 Performance, pesa come le rivali a benzina

Ho voluto iniziare il mio primo test drive con la nuova Tesla Model 3 Performance 2025 portandola su una bilancia, perché sulla carta non è poi così distante dal peso di una BMW M3, per esempio.

Tesla Model 3 Performance 2024

Nel video scoprirete di quanti "chili" stiamo parlando, ragionando anche sui dati di peso dichiarato per la Model 3 Performance e per le altre auto chiamate in causa.

Sulle schede tecniche, infatti, di solito è indicato il peso in ordine di marcia, ma non sempre è specificata la quantità di liquidi. Prendiamo allora come riferimento il peso a vuoto omologato, che non comprende il peso del conducente (pari a 75 kg, come valore convenzionale) e riassumiamo i dati in questa tabella.

Peso a vuoto Tesla VS sportive a benzina

Tesla Model 3 Performance 2025 BMW M3 Competition xDrive Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Mercedes C 63 AMG Audi RS 4 Avant 1.830 kg 1.780 kg 1.495 kg 1.765 kg 1.745 kg

Le auto elettriche pesano di più delle auto termiche, ma nel caso della Model 3 Performance in realtà "siamo lì", non c'è molta differenza. A conferma di come Tesla sia il riferimento tra le auto elettriche per la concezione in fase di progettazione e il processo costruttivo in fabbrica, anche valutando altri modelli a batteria paragonabili. Come la Hyundai Ioniq 5 N Performance che ho provato anche in pista, e che supera la Tesla di oltre 350 kg.

Tesla Model 3 Performance 2025 Hyundai Ioniq 5 N Performance 1.830 kg 2.200 kg

Tesla Model 3 Performance nella guida sportiva tra le curve

Insomma, il peso della nuova Model 3 Performance è paragonabile a quello di un'analoga macchina a benzina, a differenza di quanto di solito succede con le auto elettriche. Ma il paragone regge anche per quel che riguarda la guida sportiva?

Tesla Model 3 Performance 2024

Mi spiego meglio: in questa video-prova ho voluto riprodurre un tipico giro che un appassionato di auto farebbe per andare a divertirsi tra le curve, proprio con una tipologia di auto come quelle che ho citato finora. Capita spesso, infatti, che per andare a farsi due curve si parta dalla città puntando verso le montagne o le colline, anche a un paio d'ore di distanza e con dei trasferimenti autostradali e un totale anche di 500 km da percorrere tra andata e ritorno.

È proprio quello che ho fatto con la nuova Model 3 Performance - e che mi è capitato di fare in passato per lavoro, o nella vita privata con altre auto di conoscenti e amici - per confrontare il divertimento di guida con le varie M3, Quadrifoglio, AMG, eccetera, e per gestire le esigenze di ricarica in un utilizzo più sportivo.

Model 3 Performance, differenze con M3 e Giulia Quadrifoglio

Facciamo un primo "parallelismo". Partendo con il pieno con una sportiva a benzina da 500 CV, nel tratto autostradale ed extraurbano di avvicinamento alle curve mediamente potrebbe servire già metà serbatoio, prevedendo di percorrere in questa fase 7-8 km/litro e ricordando che tipicamente su queste auto il serbatoio è di 50 - 60 litri.

Magari l'appuntamento con gli amici prima di iniziare il pezzo "guidato" è proprio a un distributore di carburante, dove poter fare il pieno in pochi minuti per poi guidare probabilmente fino alla pausa pranzo, per poi fermarsi di nuovo a una stazione di servizio sulla strada del ritorno. In alternativa, partendo dal primo appuntamento senza fare rabbocco si troverà un distributore in un paesino tra le curve in una sosta per un panino o un caffè.

Tesla Model 3 Performance 2024, gli interni

Vediamo invece cosa può succedere con un'elettrica come la nuova Tesla Model 3 Performance. La fase di avvicinamento dalla città alle curve partendo con il "pieno" di elettricità in realtà è simile: nella mia simulazione sarei arrivato all'appuntamento con gli amici con circa metà dei 75 kWh disponibili nella batteria, con un consumo autostradale di 20 kWh/100 km (pari a 5 km/kWh, e un'autonomia stimata di 330-350 km).

Se nel luogo scelto per incontrare le altre persone ci fosse una colonnina ad alta potenza farei un rabbocco di 15-20 minuti in pausa caffè, per riportare la batteria dal 40%-50% verso zona 80%-90% (per andare oltre ci vorrebbe più tempo). Altrimenti, come è successo nel mio test, si partirebbe insieme alle altre auto per affrontare le curve e ricaricare magari in un momento di pausa, tipicamente per pranzo.

Questo aspetto rappresenta una delle differenze maggiori nell'utilizzo sportivo tra un'elettrica e una termica.

Per divertirsi guidando, infatti, si frequentano zone di collina e montagna in cui di solito ci sono poche colonnine ad alta potenza. E non è detto che, anche se avete previsto di fermarvi per più tempo collegando l'auto a una ricarica AC più lenta quando comunque la "comitiva" si è fermata per mangiare, sia un punto di ricarica nel paesino, o vicino al locale in cima al passo o al bar con vista in quota. Di solito in queste situazioni c'è qualche pompa di benzina, dove qualche auto del gruppo eventualmente si ferma pochi minuti per poi ripartire.

Qualche colonnina veloce HPC in corrente continua DC sta arrivando anche in queste zone più isolate e turistiche, nel qual caso potrebbe capitare anche di trovarla occupata, dovendo aspettare più di qualche minuto in coda a una stazione di benzina con altre moto e auto sportive presenti con voi in zona.

Tesla Model 3 Performance, cos'è successo nel video

Anche nel video ho fatto questo ragionamento, trovandomi alla fine del percorso guidato con circa il 20% della batteria per poi decidere se cercare una ricarica sul posto prima di rientrare oppure organizzarmi con una colonnina veloce sulla strada del ritorno, magari in autostrada.

Aggiungo anche che con la Model 3 Performance 2025 guidando tra le curve per divertimento ho percorso nel 3 km/kWh nelle fasi di guida più aggressive oppure 6 km/kWh quando ho rallentato un po' il ritmo.

Ipotizzando di aver iniziato con il 50% di batteria la parte di guida sportiva presso il punto di ritrovo con il gruppo di amici, l'autonomia per divertirsi in questa fase prima di doversi organizzare per la ricarica andrebbe da un minimo di 100 km a circa 150 km. A cui aggiungere ovviamente i circa 200 km del ritorno in città e concludere un "giro" del sabato - o della domenica - di appunto 500 km, come anticipato in precedenza.

Tesla-Model-3-Performance-2024-telaio

Se invece doveste prevedere di fermarvi sul posto anche per cena prima di ripartire, o di dormire e tornare il giorno dopo, ovviamente il mio ragionamento sulla ricerca del punto di ricarica sarebbe facilitato dal poter lasciare collegata l'auto per una sosta ulteriore, vicino al ristorante o a un albergo.

E per quel che riguarda le sensazioni di guida? Come si comporta la Tesla Model 3 Performance rinnovata con il progetto Highland? Vi anticipo che le nuove sospensioni elettroniche e le altre modifiche che hanno riguardato assetto, gomme, sterzo e freni l'hanno migliorata rispetto alla Model 3 Performance precedente. Nel video ve lo racconto più in dettaglio, anche giocando con le regolazioni elettroniche per divertirsi con qualche sovrasterzo e valutando gli aspetti ancora da migliorare.

Tesla Model 3 Performance, costa più o meno della benzina?

Per il resto, condivido con voi la riflessione che ho fatto sui costi della guida sportiva di un'elettrica come la Model 3 Performance 2025, facendo anche il paragone con le altre macchine a benzina tirate in ballo fin qui.

Cominciamo dalla questione elettricità e carburante.

Al momento la benzina costa circa 1,80 euro/litro e per fare il giro di 500 km ipotizzato in questo test (200 km nel trasferimento di andata, 100 km di curve, 200 km di ritorno) su macchine che consumano come la BMW M3 o l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio si spenderebbero almeno 130 euro di benzina.

Caricando la nuova Model 3 Performance solo in corrente continua al prezzo di circa 0,50 euro/kWh (come nel caso dei supercharger o di altre HPC con piani tariffari simili) si spenderebbero circa 50 euro di elettricità, sempre a parità di condizioni: 200 km per i due trasferimenti di andata e ritorno e 100 km di percorso guidato.

Nel caso in cui si pagassero tutte le ricariche della giornata fino anche a 0,90 euro/kWh - situazione meno realistica, sia per la presenza di altre colonnine meno care che di soluzioni di pagamento più vantaggiose di cui il proprietario di auto elettrica di solito si "attrezza" (ad esempio roaming con gestori diversi) - si arriverebbe a una spesa di 90 euro.

D'altro canto, se al mattino si partisse con il 100% dopo aver ricaricato a casa con tariffe tipiche di 0,25 euro/kWh (a volte anche meno, nel caso di fotovoltaico e batteria d'accumulo anche gratuitamente), la parte di energia consumata fino al primo rabbocco presso la rete pubblica peserebbe meno e porterebbe a spendere dai 30 ai 40 euro per percorrere i 500 km del "giro della domenica".

Tesla Model 3 Performance 2024

Tesla Model 3 Performance, a metà prezzo e senza superbollo

Il tutto a un prezzo di partenza che per la nuova Tesla Model 3 Performance 2025 è di poco inferiore ai 57.500 euro, contro un listino di almeno 115.000 euro per una BMW M3 Competition xDrive (la M3 parte da 104.000 euro, la M3 Competition da 110.000 euro), di almeno 96.000 euro per una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, da almeno 125.000 euro per una Mercedes C 63 S AMG e Performance Plug-in hybrid e da almeno 103.000 euro per un'Audi RS 4 Avant. E, per chiudere il contesto, vi ricordo il prezzo di un'altra sportiva elettrica, la Hyundai Ioniq 5 N Performance, che parte da circa 77.000 euro.



A cui vanno aggiunti i costi per bollo e superbollo e le spese di manutenzione per i tagliandi, che in entrambi i casi non riguardano la Tesla Model 3 Performance pur avendo un livello di potenza (460 CV) e di prestazioni (0-100 km/h in 3.1 secondi e 262 km/h di velocità massima).