Dodge Charger e Dodge Challenger. Due nomi inseriti di diritto nella storia dell'automobilismo made in USA, straconosciuti anche in Europa nonostante siano commercializzate tramite importatori paralleli, senza una rete ufficiale. Ma il fascino delle muscle car va al di là dei numeri di mercato.

Ora che i due iconici modelli stanno per andare in pensione però la storia cambia e anche nel Vecchio Continente verranno commercializzate le serie speciali Last Call, prodotte in tiratura limitata per dare un degno addio a Charger e Challenger.

Passato e presente

Si tratta di allestimenti particolari, ispirati ai modelli del passato con livree esclusive e vari dettagli pensati appositamente per questa serie. Una serie già disponibile negli Stati Uniti con sette differenti allestimenti: Dodge Challenger Shakedown, Dodge Charger Super Bee, Challenger e Charger Scat Pack Swinger, Charger King Daytona, Challenger Black Ghost e Challenger SRT Demon 170.

Di questi saranno 5 a sbarcare nel Vecchio Continente: esclusi dalla traversata atlantica saranno il King Daytona e l'SRT Demon 170.

A unire le speciali Chargher e Challenger saranno la targa commemorativa “Last Call” posizionata sotto il cofano e le scritte “Designed in Auburn Hills” e “Assembled in Brampton”, a sottolineare il loro DNA puramente a stelle e strisce. Oltre naturalmente al V8 Hemi di 6,4 litri sotto al cofano.

Come sono

I vari allestimenti offrono ciascuna 14 differenti tinte per la carrozzeria, ma grazie allo speciale pacchetto SRT Jailbreak - inizialmente previsto per le versioni SRT Hellcat Redeye Widebody - si potrà avere una maggior scelta per quanto riguarda le combinazioni di colori e a vari optional esclusivi, per personalizzare all'estremo le Dodge Charger e Challenger della serie Last Call.

Le Challenger Shakedown si rifà al modello del 1971, con vistosa presa d'aria sul cofano, cerchi da 20" e impianto frenante Brembo con pinze rosse.

Dodge Challenger Shakedown 2023

La Charger Super Bee, mossa dal V8 da 485 CV, ha un cofano dedicato con prese d'aria laterali, cerchi da 20" (da 18" sulla versione Widebody) e sospensioni adattive con modalità Drag.

Dodge Charger Super Bee

Per le Dodge Challenger e Charger Scat Pack Swinger, il cui nome si rifà a quello di una speciale versione commercializzata tra gli anni '60 e '70, invece sono previsti carrozzeria Widebody, cerchi dorati da 20", V8 da 485 CV e - solo per la Challenger - la possibilità di avere il cambio manuale 6 marce al posto del classico automatico 8 rapporti.

Dodge Charger e Challenger Scat Pack Swinger

Infine la Challenger Black Ghost, la più potente del mazzo, con il V8 in versione da 807 CV. Disponibile unicamente con carrozzeria nera ha cerchi da 20" specifici e la sola carrozzeria Widebody. Una curiosità: il nome deriva da una leggendaria Challenger che negli anni '70 percorreva -sfidando (e vincendo) gli altri automobilisti su e giù la Woodward Avenue di Detroit, una delle strade più iconiche di tutti gli Stati Uniti, apparendo e scomparendo all'improvviso.