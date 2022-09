Per le muscle car di Dodge si prospetta un cambio radicale. Nel 2023 terminerà la produzione di Charger e Challenger, le quali lasceranno spazio a un unico modello 100% elettrico basato sul concept Charger Daytona SRT.

Per onorare la lunga carriera delle sue sportive, la Casa americana ha inaugurato “Last Call”, una linea allestimenti speciali in tiratura limitata. Così, dopo la Challenger Shakedown, è il turno della Charger Super Bee.

L’allestimento per le drag race

È dal 2014 che una Charger non equipaggia il badge Super Bee e con la nuova edizione promette un grado di esclusività e potenza ancora più elevato.

Disponibile unicamente in abbinamento all’allestimento Scat Pack, la Charger si riconosce per le scritte su griglia anteriore e passaruota anteriori, oltre alla speciale grafica sul cofano e sulle portiere. In aggiunta, troviamo il cofano SRT con prese d’aria supplementari, terminali di scarico neri e impianto frenante Brembo con pinze rosse.

A bordo, le Super Bee presentano il relativo logo sullo schienale dei sedili in pelle e alcantara e sul quadro strumenti.

A livello di carrozzeria, si può scegliere la Charger “normale” o la Widebody con carreggiata più larga di 9 cm. La versione standard equipaggia ruote da 20” da 275 al posteriore, mentre la Widebody utilizza ruote da 18” con pneumatici posteriori da 315. In entrambi i casi, la Dodge monta gomme Pirelli P Zero semi slick per accelerazioni da fermo letteralmente brucianti.

Un V8 per pochi

Nessuna modifica per lo spaventoso motore 6.4 V8 Hemi. L’8 cilindri della Dodge sprigiona 496 CV e 644 Nm sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 rapporti. Lo scatto 0-100 km/h è di 4,3 secondi, mentre la velocità massima è di 282 km/h.

La Super Bee sarà disponibile sul mercato americano in soli 1.000 esemplari totali. 500 di questi saranno con carrozzeria standard e tinta B5 Blue, mentre gli altri 500 avranno il kit Widebody e la verniciatura Plum Crazy.

I prezzi e le disponibilità della Charger saranno annunciati in autunno. Per l’acquisto in Italia, il consiglio è di rivolgersi alle concessionarie specializzate nell’importazione di veicoli americani.