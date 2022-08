La transizione verso l'auto elettrica sta avvenendo più rapidamente in alcune case rispetto ad altre, ma le riguarda tutte. Dodge rimane un porto sicuro per i V8, tuttavia le cose stanno per cambiare, visto che le nuove Charger e Challenger saranno solo a zero emissioni.

In un'e-mail a Motor1.com US, un portavoce di Dodge ha confermato che la piattaforma di prossima generazione non solo perderà il V8 Hemi, ma anche tutti i motori a combustione interna. Le voci secondo cui l'Hemi sarebbe tornato per i futuri modelli Charger e Challenger, quindi, non sono fondate. "La notizia non è corretta - ha chiarito il portavoce del marchio americano -. L'Hemi in quella piattaforma non ci sarà più. La prossima generazione sarà solo BEV".

Grande attesa per la muscle car elettrica

La piattaforma in questione è la LX, che è la configurazione full-size a trazione posteriore di Chrysler che risale al 2005. I modelli attuali utilizzano versioni modificate della piattaforma - LD per la Charger e LA per la Challenger - che ospitano motori V6 e V8 e il cambio automatico a otto rapporti.

Non è un segreto che Dodge sta lavorando a una nuova muscle car elettrica. Annunciata l'anno scorso, dovrebbe debuttare in forma di concept nelle prossime settimane. L'anteprima del modello di produzione è prevista per il 2024, ma Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha precedentemente suggerito che il suo arrivo non significherà la fine immediata dei motori a combustione.

Se c'è una consolazione per gli amanti dei V8, le indiscrezioni suggeriscono che il motore Hellcat sovralimentato uscirà di scena con una nuova versione, messa a punto per funzionare con il carburante E85.

Presto la sorella di Tonale, la Hornet

La prima ibrida plug-in del brand a stelle e strisce di Stellantis sarà invece la Dodge Hornet. Ricordiamo che si tratta di un crossover che nasce sulla base della Alfa Romeo Tonale, con cui condividerà gran parte dell'estetica e della motorizzazione. L'abbiamo anticipata con alcune foto-spia e a breve dovrebbe debuttare ufficialmente.