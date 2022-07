La Dodge Charger SRT Hellcat è una delle berline più estreme del pianeta. Esagerata nelle dimensioni e nella potenza, la quattro porte a stelle e strisce se la può giocare tranquillamente con alcuni mostri sacri delle supercar, almeno in termini di potenza e scatto da fermo.

Il tuner tedesco Bader, però, non si è accontentato e ha messo a punto un kit ancora più aggressivo per portare a un livello successivo la Hellcat.

Larga e minacciosa

L’officina ha utilizzato come base la Charger SRT Hellcat del titolare Sebastian Bader. La versione Widebody (già più larga di una decina di centimetri rispetto alla carrozzeria tradizionale) è stata ulteriormente ampliata fino ad arrivare a 2,10 metri di carreggiata (senza dimenticare i 5,10 metri di lunghezza).

Per arrivare a questo risultato, il tuner ha aggiunto dei passaruota ancora più sporgenti, aumentando la larghezza di 6 cm nel frontale e di 9 cm al posteriore.

Il kit estetico comprende anche un nuovo splitter e nuove minigonne adatte alle diverse proporzioni della supercar. Dietro, invece, è stato installato un alettone a coda d’anatra per migliorare l’aerodinamica, mentre il cofano è quello della variante Redeye, con due prese d’aria supplementari per far respirare al meglio il motore.

Un mostro di velocità

Oltre all’estetica, Bader ha modificato assetto e meccanica della Dodge. L’officina ha sostituito i già giganteschi pneumatici originali con nuove coperture da 295/35 ZR21 all’avantreno e da 355/25 ZR21 al retrotreno, con queste ultime che sono grandi come quelle di una Lamborghini Aventador.

Sono stati installati dei distanziali da 25 mm per spingere le ruote ancora più a filo coi passaruota e l’intera carrozzeria è stata abbassata di alcuni millimetri grazie al kit di sospensioni regolabili Eibach.

Infine, il mostruoso 6.2 V8 Hemi da 717 CV e 881 Nm è stato ulteriormente “incattivito” con un nuovo impianto d’aspirazione, un impianto di scarico ancora più tonante e un differenziale adatto alla potenza extra. I dati tecnici definitivi, però, nono sono stati comunicati, anche se pensiamo che ora la Charger SRT Hellcat sia capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e di superare i 326 km/h di velocità massima.