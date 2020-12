Negli ultimi giorni erano comparse online immagini rubate e indiscrezioni circa una nuova McLaren, non però l'ibrida vista qualche settimana fa.

Nessuno però si aspettava di vedere una nuova supercar dalla Casa inglese prima della fine del 2020, e invece eccola qua: si chiama McLaren Sabre ed è una hypercar a tutti gli effetti, svelata però non McLaren ma da una sua concessionaria di Beverly Hills.

In realtà sono ancora molti i dettagli che non conosciamo, ed è probabile che rimangano avvolti nel mistero, essendo un'auto commissionata direttamente da cerchia ristrettissima di clienti.

Ancora tutta da scoprire

All'inizio della sua “breve” storia si pensava che la Sabre fosse equipaggiata di un propulsore ibrido da oltre 1.000 cavall. In realtà ad alimentarne le prestazioni c'è “solo” un motore a combustione interna. Si tratta di un V8 provvisto di un sistema formato da due turbocompressori, che di fatto è (o deriva) dal consueto 4,0 litri.

Purtroppo il comunicato stampa non offre specifiche sul propulsore, a parte il fatto che produce 824 CV e 800 Nm di coppia.

Si tratta del più potente V8 non ibrido mai prodotto dalla McLaren e consente alla Sabre di raggiungere una velocità massima di 350 km/h. Per inciso, la rende la due posti McLaren più veloce mai realizzata a Woking. È giusto ricordare che Speedtail o F1 ne hanno tre di posti. Ma tanto basta per renderla ancora più veloce della Senna.

La vettura è stata sviluppata dal reparto MSO (McLaren Special Operations) della casa automobilistica. E, a quanto pare, sono 15 le Sabre previste per la produzione.

Solo a Stelle e Strisce

L'auto è progettata esclusivamente per il mercato statunitense. McLaren Beverly Hills afferma che le sue specifiche sono esclusive per il mercato nordamericano e pertanto non sarà venduta a livello globale. La prima vettura è già stata consegnata da McLaren Beverly Hills.

La voce ufficiale

McLaren ha fornito ai colleghi di Motor1 US una dichiarazione ufficiale riguardante la Sabre, ma purtroppo non offre ulteriori informazioni sull'hypercar.

La McLaren Sabre di MSO è un'hypercar commissionata da un cliente e prodotta da McLaren Special Operations, la divisione per le auto su misura di McLaren Automotive. Ci sono solo 15 modelli, tutti progettati per il mercato statunitense e omologati alla legislazione federale. La vettura è stata sviluppata secondo le specifiche di MSO, che vede progettisti e ingegneri di McLaren Special Operations lavorare in stretta collaborazione con i singoli clienti, ogni McLaren Sabre di MSO è unica. La prima McLaren Sabre di MSO è ora nelle mani del suo proprietario negli Stati Uniti, mentre le restanti consegne avverranno nei prossimi mesi. Data la natura ultra esclusiva degli ordini su misura di MSO, la McLaren non rivela i dettagli delle singole auto, il livello di informazioni pubblicamente disponibili è determinato dai clienti

Ovviamente non sono state rilasciate notizie circa il costo delle singole vetture. E questa potrebbe essere pure l'ultima volta che ne vedrete una.