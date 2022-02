Il 2021 di Stellantis, primo anno di vita del gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA, registra un utile netto record di 13,354 miliardi di euro. Il risultato, paragonato a quello ottenuto combinando i dati 2020 di FCA e PSA prima della fusione, è quasi triplicato in un anno (+179%) rispetto ai precedenti 4,79 miliardi di euro.

I ricavi netti sono stati pari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%, per effetto soprattutto del miglior mix di prezzo e di prodotto e della crescita dei volumi.

Un altro dato importante nel 2021 di Stellantis è anche quello del risultato operativo rettificato (AOI, Adjusted Operative Income) che è raddoppiato rispetto all'anno d'inizio della pandemia e tocca i 18 miliardi di euro. Grazie a questo exploit il gruppo Stellantis può contare anche su una consistente liquidità industriale che ammonta a 62,7 miliardi di euro.

Le attese sinergie hanno portato benefici di cassa di circa 3,2 miliardi di euro.

Ne consegue che Stellantis si prepara a pagare un dividendo ordinario, previa approvazione degli azionisti, di 3,3 miliardi di euro.

Nel presentare i risultati finanziari 2021 il Ceo Carlos Tavares ha detto:

"I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per realizzare una forte performance, anche nei contesti di mercato più incerti. Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le Regioni, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova Società con la diversità che ci alimenta. Vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l’impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse. Insieme, siamo concentrati sull’attuazione dei nostri programmi proseguendo nel nostro viaggio per diventare un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile."