La transizione verso la mobilità sostenibile non è solo in mano a chi produce auto, ma anche a chi le guida, soprattutto quando se ne fa un uso aziendale su larga scala. Per questo motivo Stellantis ha firmato un accordo con il Gruppo Banca Ifis, mettendo a disposizione i modelli dei 14 brand per far sì che il parco auto del gruppo banca sia completamente elettrificato.

Mobilità sostenibile "diffusa"

La nuova policy del Gruppo Banca Ifis prevede una riduzione dell'inquinamento atmosferico generata dalle emissioni di CO2 delle proprie vetture di flotta aziendale, e qui Stellantis entra in gioco per andare a sostituire l'intero parco auto Ifis.

La vettura che inaugura il rapporto di fornitura tra il gruppo industriale e il Gruppo Banca è una Jeep Compass 4xe, il SUV Jeep completamente Made in Italy che sfrutta la tecnologia ibrida plug-in. La consegna è avvenuta in presenza di John Elkann, Chairman di Stellantis, e di Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis.

A lei si affiancheranno la Renegade e molti altri modelli dei 14 brand che compongono il supergruppo Stellantis, purché motorizzati con sistemi ibridi mild o plug-in, se non con motori esclusivamente elettrici come la Fiat 500e.

La proposta dei veicoli sarà supportata dai servizi di Leasys, anch'essa azienda del gruppo e controllata di FCA Bank, attraverso soluzioni di noleggio a breve, medio e lungo termine.

John Elkann, Chairman di Stellantis, è fiducioso per aver fatto un altro passo verso una mobilità sostenibile diffusa:

«Il nostro impegno è di offrire veicoli iconici con caratteristiche di prestazioni, funzionalità, stile, comfort e autonomia elettrica capaci di integrarsi perfettamente alle esigenze di Banca Ifis. Come Stellantis sosteniamo l’ambiente e favoriamo un’economia decarbonizzata impegnando la nostra organizzazione a perseguire l’azzeramento del carbonio nei nostri prodotti e nel nostro impatto ambientale.»

Allo stesso modo Ernesto Fürstenberg Fassio, Vice Presidente di Banca Ifis, è soddisfatto di poter raggiungere l'obbiettivo di abbattimento delle emissioni, per altro grazie a grandi marchi italiani: