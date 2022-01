Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, continua la collaborazione con I3P - Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino - presentando la nuova edizione 2022 di "Digital Factory", una call esplorativa rivolta alle giovani startup italiane ed internazionali.

L'obiettivo è cercare soluzioni innovative capaci di contribuire al percorso di digitalizzazione di Leasys, impegnata nel noleggio a lungo termine, e di Leasys Rent, che invece guarda il noleggio di breve e medio periodo.

Obiettivo: digitalizzazione

L'edizione 2022 di Digital Factory rientra nel programma Start&Pulse di Crédit Agricole Consumer Finance, orientato all'Open Innovation. Nel dettaglio, le startup si devono focalizzare sul migliorare i processi tecnologici volti sia all'esperienza dei clienti, sia all'accrescimento del know-how aziendale di Leasys.

Il settore dei noleggi, e più in generale quello dell'auto, come è logico è in continua evoluzione: le novità tecnologiche e le nuove normative hanno portato a esigenze inedite per i consumatori, che si sono tramutate in vere e proprie sfide per i produttori e per le aziende di noleggio. In questo senso, la digitalizzazione copre un ruolo fondamentale - un concetto messo ancora più in evidenza dalla pandemia di Covid-19.

Come si partecipa

L'iniziativa è a partecipazione completamente gratuita: i progetti potranno esser candidati da martedì 11 gennaio fino a martedì 25 febbraio 2022, direttamente dal sito DigitalFactory.Leasys.com.

Le soluzioni proposte verranno valutate da un gruppo di esperti, che selezionerà i finalisti entro il mese di marzo. Il team vincitore avrà a disposizione risorse per testare nella realtà la fattibilità del caso d'uso presentato (il cosiddetto "Proof-of-Concept" o "PoC").

L'edizione precedente della Digital Factory portò FCA Bank a firmare un contratto con la startup Stip. Nata a Roma e sbarcata nella Silicon Valley, la giovane realtà imprenditoriale sta aiutando la Banca a migliorare l'efficienza del customer care, tramite la riduzione dei tempi di gestione dei ticket, e i tempi di risposta al cliente per mezzo dell'Intelligenza Artificiale.