Toyota si è confermato, anche nel 2021, il primo Gruppo al mondo con oltre 10,4 milioni di auto vendute nell'anno solare. Rispetto al 2020, le vendite sono aumentate del 10,1%, in controtendenza rispetto al calo del 4,5% registrato dal Gruppo Volkswagen che, in ogni caso, occupa per il secondo anno consecutivo la seconda posizione in classifica con più di 8,8 milioni di auto vendute nello stesso periodo.

Si tratta, per il Gruppo tedesco, del risultato più basso degli ultimi dieci anni, in gran parte dovuto alla crisi dei microchip che sta colpendo il settore auto. In attesa dei risultati di Stellantis, Ford e GM, il Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi occupa il terzo gradino del podio con 6,9 milioni di auto vendute. Molto bene anche Hyundai-Kia (6,66 milioni); più staccato Honda (646 mila unità).

Gruppo Toyota

Analizzando i dati ufficiali rilasciati da Toyota, è interessante notare come solo il 25% delle vendite globali riguardino auto elettrificate (2.621.925 unità), con Europa, Nord America e Asia che contano volumi molto simili seppur con crescite percentuali diverse rispetto al 2020 (Nord America +74,4%, Europa +17,9, Asia +48,9%).

Lexus, i cui numeri vengono accorpati a Toyota, ha venduto 702.821 auto nel 2021, con un calo del 2,3% rispetto al 2020.

Marca Unità vendute nel mondo (2021) Variazione percentuale sul 2020 Toyota-Lexus 9.615.157 +10,6% Daihatsu 725.149 +4,5% Hino 155.212 +9,1% Totale Gruppo Toyota 10.495.548 +10,1%

Gruppo Volkswagen

La crisi legata alla carenza di microchip ha colpito duramente il Gruppo Volkswagen che, però, ha resistito nonostante i cali importanti di Volkswagen e Skoda. Molto bene Seat, Cupra e i marchi premium: Audi cala di poco, Porsche, Lamborghini e Bugatti volano.

Marca Unità vendute nel mondo (2021) Variazione percentuale sul 2020 Volkswagen 4.896.900 -8,1% Audi 1.680.500 -0,7% Skoda 878.200 -12,6% Seat 470.500 +10,3% Porsche 301.900 +10,9% Volkswagen Veicoli Commerciali 359.500 -3,2% MAN 151.000 +27,8% Scania 90.400 +25,4% Navistar 29.900 - Altri marchi 23.100 +23,6% Totale Gruppo Volkswagen 8.882.000 -4,5%

Alleanza Renault Nissan Mitsubishi

Nissan trascina il gruppo con più di metà delle vendite dell'intera Alleanza con la maggior parte di queste che, però, si dividono tra Asia e Nord America. Renault spinge tanto in Europa grazie anche all'apporto di un marchio in continua crescita come Dacia.

Marca Unità vendute nel mondo (2021) Renault 2.822.326 Nissan 4.029.185 Mitsubishi 323.162 Totale Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi 7.174.673

La classifica provvisoria 2021 per gruppo