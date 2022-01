Se ci seguite lo sapete: in Motor1.com siamo appassionati di statistiche perché i numeri sono in grado di parlare più delle parole. E allora in questo appuntamento con la rubrica Motor1 Numbers abbiamo voluto mettere insieme attraverso il lavoro delle 12 redazioni del nostro Network, i dati sulle auto più vendute del mondo nel 2021 con relativo "podio", paese per paese.

Le classifiche confermano le tendenze negli ultimi anni e mettono in evidenza le differenze tra i gusti dei consumatori. Per esempio, mentre i nordamericani continuano ad andare pazzi per SUV e pickup, gli automobilisti europei continuano a preferire auto più piccole, come berline e SUV compatti, la cui taglia però cambia molto in base alla nazione.

Australia, Argentina e Brasile, amano i pickup di medie dimensioni, mentre in paesi popolosi come l'Indonesia si ha una chiara preferenza per i monovolume.

Le preferenze in Nordamerica

Come noto la crisi dei chip, insieme alla continua incertezza data dalla pandemia, hanno avuto un effetto negativo sulla domanda di auto lo scorso anno. I mercati di ciascuna nazione, però, sono cambiati poco in termini di preferenze dei consumatori sulla tipologia di auto.

Prendendo come esempio la Serie F di Ford, ha continuato a dominare il mercato dei veicoli leggeri negli Stati Uniti con 726.000 unità (il totale include i modelli F-150, F-250, F-350 e F-450). Quasi 5 veicoli "leggeri" su 100 venduti negli Stati Uniti nel 2021 sono stati un Ford Serie F. Naturalmente in seconda e terza posizione la serie Ram di Dodge e la serie Silverado di Chevrolet. La loro quota di mercato combinata è stata dell'11,9% nel 2021, la quarta più grande dal 1980. La Ford Serie F è stata anche la più venduta in Canada con 111.332 unità.

Le auto più vendute negli Stati Uniti

Pickup che passione anche in Sudamerica

La preferenza per i pickup si è vista anche a sud del continente americano. Il Brasile, il più grande mercato automobilistico dell'America Latina, ha visto Fiat Strada come leader con 109.107 unità nel 2021, ovvero il 5,5% del mercato totale.

Questo è stato il miglior risultato in assoluto per questo piccolo pickup, dal suo lancio nel 1996. Il Fiat Strada è diventato un riferimento sia per il divertimento che per il lavoro tra i consumatori della classe media che cercano un veicolo efficiente e capace. A seguire troviamo la Hyundai HB20 hatchback (la berlina si chiama HB20S) e la Fiat Argo, due citycar.

La versione berlina del Fiat Strada, denominata Fiat Cronos, è stata leader in Argentina, il quarto mercato più grande del sud America dopo Brasile, Messico e Cile. Questa piccola berlina, costruita localmente, ha guadagnato la fiducia dei consumatori grazie al suo prezzo, al suo aspetto e alla grande disponibilità presso i rivenditori. Ha interrotto la leadership posta dalla Toyota Hilux negli ultimi 3 anni.

L'Hilux, infatti, è arrivato soltanto secondo, seguito da un altro pickup, il Volkswagen Amarok, che ha raggiunto un incredibile terzo posto nonostante la sua età (lanciato nel 2010).

Le auto più vendute in Argentina

In Europa dominio dei SUV

Anche la situazione in Europa ha visto dei risultati interessanti. La Volkswagen Golf è stata l'auto nuova più popolare in Germania e in Europa, ma come rilevato da JATO Dynamics, ha perso molte quote negli ultimi 3 anni. Le sue immatricolazioni in patria contano per il 3,5% del mercato totale, il risultato più basso dal 1980.

Oltre alla concorrenza più generale dei SUV, negli ultimi anni ha visto anche l'introduzione di concorrenti, interni come la Volkswagen T-Roc e la neonata elettrica ID.3. In Germania, per esempio, subito dietro la Golf troviamo la T-Roc e la Tiguan (anche in versione Allspace).

In Francia, secondo mercato automobilistico europeo, la Peugeot 208 ha superato la Renault Clio, ma nessuna ha potuto battere la forte crescita della Dacia Sandero (+44% vs 2020 e +11% vs 2019), terza in classifica. È stata la prima volta dal 2004 che la piccola hatchback di segmento B di Peugeot ha venduto più della Renault Clio.

Le auto più vendute in Francia Le auto più vendute in Germania

Grandi cambiamenti nel Regno Unito

Il Regno Unito è stato probabilmente il mercato con i cambiamenti maggiori. Per la prima volta dal 2009, la Ford Fiesta non si è classificata al primo posto. La prima posizione è stata occupata, infatti, dalla Vauxhall Corsa, che è salita sul podio per la prima volta dalla sua introduzione.

La Corsa è riuscita a ottenere più clienti poiché la Fiesta è stata influenzata negativamente dalla crescente popolarità della sorella Puma. Nel frattempo, la Tesla Model 3 occupava già la seconda posizione, il suo miglior risultato tra i primi 10 mercati automobilistici più grandi del mondo. Al terzo posto la Mini 3 e 5 porte.

Le auto più vendute in Inghilterra

E in Italia?

A differenza del Regno Unito, le prime 3 auto in Italia non sono quasi cambiate. La Fiat Panda ha dominato ancora con 112.298 unità, ovvero una quota di mercato del 7,6%. Sebbene il suo volume sia aumentato dell'1,2% rispetto al 2020, è diminuito del 18,8% rispetto al 2019.

La Panda, che ancora guida il mercato nonostante la sua età (lanciata nel 2011), è stata seguita da Fiat 500 e Lancia Ypsilon, che insieme hanno rappresentato il 13,8% del totale delle autovetture nuove in Italia. Questo è il miglior risultato dal 2016.

Le auto più vendute in Italia

Dominio SUV in Spagna

La top 3 in Spagna era composta da due SUV, la Seat Arona e la nuova Hyundai Tucson e una berlina, la Dacia Sandero. Per la prima volta l'Arona ha guidato questo mercato dalla sua introduzione nel 2017.

Tuttavia, la grande protagonista è stata la Hyundai, che è stata migliorata dalla quarta generazione, che ha posizionato questo C-SUV davanti ad altri modelli popolari come la Nissan Qashqai (14.626 unità ), la Volkswagen Tiguan (7.990) e la Peugeot 3008 (16.831).

Le auto più vendute in Spagna

E in Ungheria e Turchia?

In Ungheria, il mercato è stato dominato da Suzuki, le cui Vitara ed S-Cross gli hanno permesso di essere il marchio più venduto con una quota di mercato di quasi il 15%. In realtà, la Suzuki Vitara è stata la best-seller del Paese dal 2016. La terza posizione è stata occupata dalla Fiat 500, la migliore posizione conquistata da questa city-car dalla sua introduzione in questo mercato.

Più a est, in Turchia i leader sono stati più o meno gli stessi degli anni precedenti. Ad esempio, la Fiat Egea si è confermata ai vertici grazie alla solida posizione della versione berlina, molto apprezzata dai tassisti. Questo modello guida questo mercato dal 2016. Tuttavia, la berlina Toyota Corolla, la seconda in classifica, ha registrato una crescita maggiore rispetto al 2020. Riuscirà a vendere più della Fiat nel 2022?

Le auto più vendute in Turchia Le auto più vendute in Ungheria

In Russia dominio Lada

Come sempre, i prodotti Lada erano le auto preferite dai consumatori in Russia. Secondo l'AEB, la Lada Vesta ha venduto più della Granta ed è diventata la più venduta del Paese con 113.700 unità, in crescita del 6% rispetto al 2020. È stata seguita dalla stessa Granta, in calo del 12%, e dalla Kia Rio, che ha ripetuto la terza posizione.

L'Indonesia, il secondo mercato più grande della regione del sud-est asiatico dopo la Thailandia, ha invece confermato il suo amore per i monovolume. L'anno scorso, quasi il 45% delle vendite di autovetture nuove corrispondeva a questo tipo di carrozzeria. In effetti, i primi 3 mostrano la loro posizione chiave tra i consumatori.

Le auto più vendute in Russia Le auto più vendute in Indonesia

Le auto più vendute al mondo nel 2021