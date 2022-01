Grandi cambiamenti nelle classifiche delle immatricolazioni in Europa nel 2021. Secondo i dati della JATO Dynamics, il mercato è stato ancora una volta guidato dalla Volkswagen Golf, nonostante il suo forte calo rispetto al 2020 e al 2019. Da parte sua, la Peugeot 2008 è stato il SUV più registrato, e la Tesla Model 3 ha guidato la classifica elettrica ed è entrato nella top 20 generale.

La Golf trattiene la corona, ma fino a quando?

Come accade dal 2008, la compatta di Volkswagen è ancora l'auto preferita tra i consumatori in Europa. L'anno scorso sono state registrate 205.408 unità nei 28 paesi europei analizzati dalla società di consulenza inglese. Il volume è stato inferiore del 28% rispetto al totale del 2020, e del 50% rispetto al 2019, l'anno precedente la pandemia.

La crisi dei semiconduttori ha fermato la produzione del modello per diverse settimane durante l'anno. Ciò ha contribuito a far calare la domanda in Germania, dove è stato registrato il 44% del totale. Ciò, unito ad una maggiore concorrenza da parte dei SUV piccoli e medi, ha fatto crollare la quota di mercato del Golf nel totale europeo.

Infatti, questa Volkswagen ha registrato la quota di mercato più bassa dal 1980 con un totale del 1,75%. Nel 2000, la percentuale era del 4,5% e nel 2010 del 3,6%. Sera in grado il golf di mantenere la leadership nel 2022?

Un secondo posto molto controverso

Alla Golf seguono, nell'elenco JATO, la Peugeot 208, con 196,869 unità; la Dacia Sandero con 196,792 unità, e la Renault Clio, con 196,243 unità. Cioè, ci sono poco più di 600 unità di differenza tra la seconda e la quarta posizione.

Tuttavia, aggiungendo i dati relativi alla Bulgaria, un altro mercato dell'Unione europea, la classifica mette la Sandero al secondo posto, seguita dalla Clio e dalla 208. La differenza in unità tra la Dacia e la Peugeot è di appena 291 unità. In ogni caso, c'è pochissima differenza tra il secondo e il quarto posto.

Di questi, la Sandero è stata la più performante, perché il suo volume è aumentato del 17% rispetto al 2020. Ancora meglio è stata la crescita mostrata dalla Peugeot 2008 (+24%), in quinta posizione, diventando per la prima volta il SUV più richiesto del nostro continente. La 2008 è stata invece in grado di superare la Renault Captur (fuori dalla top 10) e la Volkswagen T-Roc. Infatti, questa Peugeot ha aumentato le sue immatricolazioni rispetto al 2019 del 16%, essendo l'unico modello nella top 10 a migliorare rispetto a quell'anno.

Fiat 500, Hyundai Tucson e Tesla Model 3 brillano

Vale anche la pena sottolineare i risultati positivi della Fiat 500, un veterana che resiste al passare del tempo. Tuttavia, il 24% di aumento rispetto al 2020 è dovuto all'arrivo della versione elettrica. Nel 2021, tre su quattro nuove Fiat 500 sono state scelte con motore a combustione.

Dopo l'arrivo della quarta generazione, la Hyundai Tucson si sta vendendo più che mai. Il volume registrato è aumentato del 64% rispetto al 2020 e del 6% rispetto al 2019. Questa crescita gli ha permesso di guidare il segmento dei C-SUV, sopra la Peugeot 3008 e la Volkswagen Tiguan.

La Tesla Model 3 è stata invece la protagonista dell'anno. Con quasi 141.500 unità, questa berlina media ha occupato il 17esimo posto nella classifica generale ed è stata naturalmente l'elettrica più richiesta in Europa. Per capire meglio il suo risultato, la Model 3 ha registrato più unità rispetto ad altri modelli molti più convenienti, come Ford Puma, Fiat Panda o Volkswagen T-Cross.

Altri modelli in evidenza

Più in basso nella classifica si trovano altre auto che brillano per la loro crescita rispetto al 2019, quando ancora non c'era la pandemia. Tra queste figurano: Volkswagen T-Cross, Volvo XC40, Kia Niro, Renault Zoe, Nissan Juke, Fiat Ducato, Mercedes GLE, Volkswagen Arteon, Kia Sorento, Mercedes S-Class, Hyundai Santa Fe, BMW X6 e Jeep Wrangler, tra gli altri. Spiccano anche gli aumenti registrati da Porsche Cayenne Coupe, Kia Soul, Ssangyong Korando, Mercedes GLS, Lexus ES, Volkswagen Crafter, Renault Master, Citroen Jumpy.

Vai allo Speciale Motor1 Numbers

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.