Per sapere come sarà il nuovo SUV ultra compatto di Jeep, noto anche come baby SUV e atteso nel 2022 con misure leggermente inferiori alla Renegade, si può provare a seguire le tante e discordanti voci che girano in rete.

Oppure si può ripartire da zero e pensare al SUV Jeep più piccolo che c'è come ad un nuovo protagonista delle avventure cittadine, meno votato all'off-road impegnativo e più allo stile da "urban crossover". Ecco perché vi proponiamo oggi un nostro nuovo rendering esclusivo del baby SUV Jeep, diverso da quanto già prefigurato dalla nostra ricostruzione del 2018.

Nuove prospettive con la fusione FCA-PSA

Questo perché negli ultimi mesi sono cambiate tante cose e soprattutto si è aperto il processo di fusione FCA-PSA che porterà novità importanti anche nella gamma Jeep.

Fotogallery: Jeep baby SUV, il rendering

11 Foto

Il marchio americano potrà sfruttare la piattaforma modulare CMP di Peugeot 2008, nuova Opel Mokka e DS 3 Crossback per reinterpretare alla maniera Jeep il concetto di SUV ultra compatto, con una lunghezza di circa 3,9 metri. Insomma, le misure sono definite dall'architettura, ma sul design il baby SUV Jeep saprà dire la sua con carattere e nuove forme.

Volto nuovo e stile più cittadino

Alcune indiscrezioni parlano di una nuova piccola Jeep ispirata nelle forme alla Compass e questo è plausibile, ma nel frattempo lo stile si è evoluto e per il nostro rendering abbiamo deciso di guardare oltre aggiungendo diversi spunti stilistici della concept Yuntu di qualche anno fa.

Meno probabile è invece un look più "rude" preso di forza dalla Wrangler, tutto spigoli e superfici piane per metterla in competizione con la Suzuki Jimny. Quello che viene fuori dal nostro render digitale è invece un SUV massiccio e compatto al tempo stesso, moderno nelle linee, perfetto per l'uso cittadino e in grado di rinnovare il classico frontale Jeep con calandra a sette feritoie e sottili fari full LED ormai irrinunciabili sulle auto di nuova generazione.

Uno o due motori per l'elettrica

A livello meccanico è facile prevedere anche per la baby Jeep il classico schema a trazione anteriore del pianale CMP (noto anche come EMP1), con motori a benzina, diesel ed elettrici.

In particolare la versione a batteria si candida ad essere la prima Jeep elettrica della storia, con in più la possibilità di scegliere la versione a trazione anteriore e quella "dual motor" a trazione integrale nel più puro spirito off-road di Jeep.

Non è da escludere neppure una variante ibrida plug-in 4xe che però al momento manca nella gamma dei modelli su base CMP.