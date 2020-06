Nella categoria di SUV e crossover a cui appartiene la nuova Jeep Compass, un modello su tre in Europa si vende in versione a due ruote motrici e con cambio automatico.

E tra gli interventi di aggiornamento che hanno interessato la Compass c’è proprio la versione con il nuovo motore 1.3 turbo benzina abbinato al cambio doppia frizione a 6 marce e alla trazione anteriore.

Nuovo motore 1.3

Il 4 cilindri 1.3 turbo benzina da 130 o 150 CV sostituisce il precedente motore 1.4, è omologato Euro 6d e affianca il 4 cilindri 1.6 turbodiesel omologato Euro 6d-temp, con 120 CV e catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction). Entro la fine dell’anno, è anche previsto l’arrivo della Compass 4xe, la versione 1.3 benzina ibrida plug-in con 190 o 240 CV e trazione integrale, prodotta nello stabilimento di Melfi come tutte le altre Compass.

Listino prezzi e cosa cambia

Le novità introdotte sulla Compass si presentano anche con cinque nuovi colori per la carrozzeria - Ivory Tri-Coat, Colorado Red, Blue Italia, Blue Shade e Techno Green, tutte abbinate al tetto a contrasto nero - e sei nuovi design per i cerchi in lega, uno specifico per ogni allestimento (Longitude, Limited, S e Night Eagle), con dimensioni da 16” a 19”. Il listino parte da un prezzo di 28.750 per la Compass Longitude 1.3 da 130 CV, fino ai 36.500 euro della 1.6 diesel S da 120 CV.

Scheda tecnica Jeep Compass 1.3 turbo benzina

Cilindrata 1.332 1.332 Potenza 96 kW (130 CV) a 4.750 giri 110 kW (150 CV) a 5.500 giri Coppia 270 Nm a 1.560 giri 270 Nm a 2.500 giri Velocità massima 192 km/h 199 km/h Accelerazione 0-100 km/h 10,3” 9,1” Consumo medio (l/100 km) 5,7 5,5 Emissioni 132 g/km 125 g/km Capacità serbatoio 55 litri 55 litri

Altri aggiornamenti sulla nuova Compass

Oltre ai motori, gli interventi meccanici hanno interessato anche la taratura dello sterzo - che è più leggero come carico volante e lineare nella risposta - e l’adozione di valvole FSD (Frequency Selective Damping) negli ammortizzatori, per controllare meglio rollio e beccheggio senza compromettere l’assorbimento. All’interno, c'è un nuovo tasto sulla plancia per la modalità di guida Sport, cambia la cappelliera del bagagliaio e si aggiorna il sistema di infotainment.

Lo schermo touch è da 8,4” e ci sono nuovi servizi Uconnect Services che migliorano la connettività sia di bordo che remota, con la possibilità di controllare il veicolo attraverso l’app My Uconnect sullo smartphone. Per gestire sulla versione plug-in 4xe, ad esempio, il livello di carica della batteria, programmare la ricarica o il climatizzatore e visualizzare le stazioni di ricarica più vicine.