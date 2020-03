Le Jeep Renegade e Compass 4xe, da leggere "quattro per e", sono le nuove versioni ibride plug-in dei due SUV compatti prodotti nello stabilimento italiano di Melfi e che da oggi e fino al 30 aprile sono ordinabili online sul sito Jeep Official. La notizia è quindi che dopo l'iniziale fase di prenotazione e pre-ordini sul web parte la fase di vendita delle versione di lancio First Edition.

Per venire incontro alle necessità di chi è bloccato a casa dall'emergenza Coronavirus, il marchio americano di FCA ha creato delle concessionarie virtuali in cui il cliente può scoprire le due nuove auto ricaricabili alla spina e dialogare con un venditore o un consulente specializzato attraverso l'applicazione Google Hangouts Meets. Primo paese a sfruttare questa modalità remota è proprio l'Italia.

Un video dalla Lapponia per il lancio online

Per celebrare l'avvio di questa vendita da remoto Jeep ha anche pubblicato un video "dietro le quinte" che racconta lo sviluppo e ultime messe a punto fatte su Renegade 4xe e Compass 4xe. In particolare le immagini ci mostrano i SUV elettrificati alle prese con un viaggio di 3.800 km da Mirafiori fino alle piste di prova di Arjeplog, nella Lapponia svedese.

I test in condizioni estreme hanno coinvolto diversi aspetti della dinamica di guida, su strade innevate e ghiacciate, ad alta velocità e a bassa aderenza, arrivando a verificare gli aspetti meno scontati della ricarica elettrica e delle modalità di utilizzo della batteria. Il tutto senza dimenticare gli aspetti fondamentali della trazione integrale e della guida off-road.

Come si ordinano

Per fare un ordine di Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe occorre seguire una procedura online sul sito "Be the First" di Jeep che parte dalla scelta del modello e colore, passa attraverso la creazione di un account personale e quindi il deposito rimborsabile di 500 euro con carta di credito.

Fatti questi passi si resta in attesa di ricevere un invito a contattare la concessionaria indicata ed eventualmente ad effettuare l'ordine vero e proprio. Jeep indica in 15 giorni lavorativi dalla richiesta il tempo di rimborso del deposito di 500 euro, o in 15 giorni a partire dal 9 giugno 2020 in caso di mancata richiesta di restituzione.

Prezzo da 40.900 euro e garanzia di 5 anni

Oltre alle dotazioni esclusive che potete trovare riassunte qui le due Jeep in versione "First Edition" godono anche di una garanzia di 5 anni sulla vettura (2 anni standard + 3 anni di garanzia supplementare) e una garanzia di 8 anni sulla batteria da 11 kWh.

Per quanto riguarda i prezzi si parte dai 40.900 euro della Jeep Renegade 4xe First Edition, disponibile sia in allestimento Urban che nella più specialistica versione Off-road. La Jeep Compass 4xe First Edition parte invece da 45.900 euro sia in versione Urban che Off-road.