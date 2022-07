Il Gruppo Volkswagen archivia la prima metà dell'anno con consegne di veicoli elettrici a batteria (BEV) in aumento del 27% (217.000 veicoli) e si prepara a fare di più. Il colosso tedesco, leader in Europa nella vendita di veicoli a basse emissioni (LEV), mira ad aumentare la capacità produttiva dell'ID.4 a Chattanooga (negli USA) a 7000 veicoli al mese entro la fine dell’anno, con l’obiettivo accrescerla ulteriormente fino al 2023.

Allo stesso tempo, ad Hannover è partita la produzione dell'ID. Buzz e Volkswagen Veicoli Commerciali prevede di produrre fino a 15.000 ID. Buzz Pro e ID Buzz Cargo quest'anno. Una volta che la produzione sarà a pieno regime ad Hannover potranno essere prodotti 130mila veicoli all'anno.

In questo modo il Gruppo intende sostenere la domanda di BEV (solo in Europa occidentale gli ordini raccolti nel primo semestre sono stati superiori del 40% rispetto al 2021). Nonostante le strozzature dell'offerta, un arresto temporaneo della produzione in Europa e le chiusure legate a Covid in Cina, nel secondo trimestre sono stati consegnati 118.000 BEV, pari a una quota del 6 percento delle consegne totali.

"Nonostante le sfide globali senza precedenti, Volkswagen ha dimostrato una notevole solidità finanziaria. Il margine operativo del primo semestre riflette la forte sostanza dei prodotti e le vendite proporzionalmente più elevate nel segmento premium. Inoltre, il gruppo ha dimostrato di poter ottenere buoni risultati anche in un contesto difficile", ha dichiarato il CFO, Arno Antlitz.

I modelli BEV più venduti nel primo semestre 2022

Come anticipato nei primi sei mesi dell’anno il Gruppo Volkswagen ha registrato un incremento del 27% sulle consegne di veicoli 100% elettrici. In Cina sono state consegnate ai clienti 217.100 BEV, in crescita rispetto ai 170.900 dell’anno precedente. Considerando le consegne BEV per regione, l’Europa si è confermata al vertice, con 128.800 unità nel primo semestre (il 59% sul totale delle consegne BEV del Gruppo Volkswagen). Le più vendute nel primo semestre 2022 sono state:

I numeri del Gruppo tedesco

Nonostante i venti contrari a livello globale e i problemi della catena di fornitura, il Gruppo ha dimostrato una buona tenuta finanziaria nel secondo trimestre. Il fatturato si è attestato a 69,5 miliardi di euro (+3,3% rispetto al 2021), l'utile operativo è stato di 4,7 miliardi di euro.

Il risultato operativo per il primo semestre è stato di 13,2 miliardi di euro, con un aumento del 16,1% rispetto al primo semestre del 2021. Questo risultato è stato determinato dalle forti performance dei gruppi di marchi Premium e Sport, nonché dai miglioramenti del Gruppo Volume che ha raggiunto un margine del 5% nel primo semestre.