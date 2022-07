Stellantis annuncia i risultati ottenuti nel primo semestre 2022 e a risaltare sono le vendite delle auto a basse emissioni. Non è certo una sorpresa, vista la domanda crescete e l'offerta delle case che è destinata ad ampliarsi, ma ecco cosa dicono i numeri: nei primi sei mesi dell'anno le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (BEV) Stellantis sono aumentate di quasi il 50% su base annua, raggiungendo le 136 mila unità.

"In un contesto globale complesso proseguiamo sulla strada del piano Dare Forward, ottenendo prestazioni fuori dal comune e attuando la nostra ambiziosa strategia di elettrificazione. Insieme alla resilienza, all’agilità e alla mentalità imprenditoriale delle nostre persone e grazie anche ai nostri partner innovativi, stiamo trasformando Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile e pronta per il futuro. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a tutti i dipendenti di Stellantis per l’impegno profuso e il contributo dato a questi risultati", ha detto il CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

Un contesto complicato

Come sappiamo il primo semestre dell'anno è stato negativo per il mercato dell'auto in Europa (-14%) e la quota di Stellantis è passata dal 21,3% del 2021 al 19,4% del 2022 (1.087.879 unità, -21,1%). Tutti i marchi al suo interno hanno registrato un calo, tranne DS (24.875 unità, +13,2%), tuttavia l'azienda si è posizionata al secondo posto per vendite di BEV e LEV (veicoli a basse emissioni).

Fiat 500 elettrica

Il divario rispetto al leader dei LEV (il Gruppo Volkswagen) è inferiore a 1.000 veicoli e, mentre l'offerta a batteria si prepara a salire da 20 a 28 BEV (qui vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere sul piano elettrico Stellantis), la Fiat 500 elettrica (l'auto elettrica più venduta in Italia nel 2021, con 10.753 unità immatricolate) ha scalato la classifica di vendita anche in Germania, Francia e Spagna.

A proposito di batterie, Stellantis ha confermato che tre gigafactories saranno in Europa e due in Nord America. La collaborazione con Automotive Cells Company, Samsung SDI e LG Energy Solution va avanti (gli accordi con Samsung SDI e LG Energy Solution sono soggetti alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni normative) e sono stati sottoscritti accordi con Vulcan Energy e Controlled Thermal Resources, rispettivamente in Europa e in Nord America, per rafforzare la fornitura di idrossido di litio a basso contenuto di carbonio.

I numeri di Stellantis

I ricavi netti nel primo semestre sono stati pari a 88 miliardi di euro (+17%, rispetto al primo semestre 2021 pro-forma) e l'utile operativo rettificato è stato di 12,4 miliardi di euro, in crescita del 44%, con un margine del 14,1%; l'utile netto è cresciuto del 34% (8 miliardi di euro) e il flusso di cassa industriale netto è di 5,3 miliardi di euro, in aumento di 6,5 miliardi di euro rispetto al 2021. La liquidità industriale disponibile è pari a 59,7 miliardi di euro.

In Nord America la quota di mercato è aumentata di 40 punti base su base annua, raggiungendo l’11,3%, e Jeep Wrangler 4xe si è confermato il PHEV più venduto negli Stati Uniti, con 19 mila unità (+55%) e l'offerta Jeep sta per allargarsi con Grand Cherokee 4xe, Wagoneer L e Grand Wagoneer L.

Jeep Grand Cherokee 4xe

In Europa Stellantis ha raggiunto un margine AOI del 10,4% con un incremento di 160 punti base. La Fiat 500 elettrica, come detto, si è imposta in Germania e in Italia e la Peugeot e-208 è stato il BEV più venduto in Francia. Jeep Compass e Renegade sono state la prima e la seconda vettura LEV più vendute in Italia.

In Sud America (AOI a 1,0 miliardi di euro, con un margine del 13,9%) Fiat è stato il marchio più venduto e Jeep si è imposto in Brasile. In Medio Oriente e Africa (margine AOI del 15,5% con un incremento di 580 punti base e un AOI di 472 milioni di euro) la quota di mercato è salita di 20 punti base, raggiungendo l’11,9%. In Cina, India e Asia-Pacifico il margine AOI è stato del 13,4%, con AOI in crescita del 40% a 289 milioni di euro.

Maserati MC20 Cielo

Infine Maserati: a maggio è stata presentata la MC20 Cielo, a fine giugno sono iniziate le consegne di Grecale in Europa e a luglio è stata presentata la Supercar in edizione limitata. Nel semestre il margine AOI è stato del 6,6%, in crescita di 330 punti base. L’AOI è più che raddoppiato raggiungendo i 62 milioni di euro.