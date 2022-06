Fra le dotazioni più speciali e innovative della Maserati MC20 Cielo c'è il tetto in vetro retrattile elettricamente che oltre ad aprirsi e chiudersi in 12 secondi può essere reso trasparente oppure opaco istantaneamente con un pulsante.

In pratica chi viaggia sulla MC20 Cielo ha sempre la possibilità di gustarsi la vista del "firmamento", sia aprendo il tetto che tenendolo chiuso, senza tra l'altro dover utilizzare quelle scomode e a volte lente tendine oscuranti che troviamo su altre vetture.

Insomma, la nuova spyder di Maserati ci ricorda che già esiste una tecnologia affascinante e collaudata che sfrutta i cosiddetti materiali elettrocromici, capaci cioè di cambiare stato o colore applicando una carica elettrica. L'occasione è perfetta per capire come funzionano questi vetri a oscuramento elettrico, su quali altre auto sono disponibili e quali applicazioni future ci attendono.

Tetto opaco o trasparente con un touch

Partiamo proprio dal funzionamento e dalla tecnologia del tetto in vetro elettrocromico (o elettrocromatico) della MC20 Cielo, sviluppato da Maserati con Webasto. Un tasto touch sullo schermo centrale della nuova scoperta modenese denominato semplicemente Cielo permette di rendere opaco o trasparente il cristallo sopra la testa dei due passeggeri grazie alla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal).

Maserati MC20 Cielo

Il principio di funzionamento del vetro PDLC, compreso nel più ampio genere degli "smart glass", si basa su una sottile pellicola contenente polimeri e cristalli liquidi all'interno di due lastre di vetro che con elettrodi alle estremità a cui può essere applicata una leggera corrente elettrica.

Quando l'elettricità attraversa il film centrale i cristalli liquidi si allineano in maniera ordinata e fanno passare la luce solare facendo diventando trasparente il vetro, mentre nello stato normale senza elettricità i cristalli si dispongono casualmente e danno al cristallo un aspetto opaco "bianco latteo". Maserati garantisce il cambio di trasparenza praticamente e tutte le temperature, da –30°C to +85°C.

Stessa tecnologia oscurabile per la BMW iX

La stessa tecnologia PDLC è quella usata per il tetto panoramico dell'elettrica BMW iX, un pannello in vetro che è anche il più grande montato su una BMW e ha avuto il suo debutto automobilistico sulla tedesca un anno prima della Maserati.

BMW iX BMW iX

Anche in questo caso la pressione di un pulsante posto vicino allo specchietto retrovisore interno permette di passare dalla trasparenza all'opacità "lattea" in meno di un secondo. La modalità opaca viene attivata automaticamente quando la BMW iX è parcheggiata.

Tecnologia SPD per Mercedes e McLaren

Un principio simile, ma con materiali diversi, è quello applicato ai vetri oscurabili con tecnologia SPD (suspended-particle devices), dove delle nano particelle sospese in un liquido cambiano il loro orientamento e quindi la trasparenza del cristallo, quando viene applicata o tolta la carica elettrica.

Premendo un pulsante le particelle "elettrificate" si allineano ordinatamente e rendono il tetto trasparente, mentre quando si toglie corrente diventa più scuro e in parte opaco, ma non lattiginoso come accade con i vetri PDLC.

Mercedes SLK Mercedes Magic Sky Control Mercedes Magic Sky Control

Questa tecnologia SPD, brevettata e sviluppata dall'americana Research Frontiers Inc. che offre velocità di funzionamento e possibilità di regolazione della trasparenza, ha trovato le sue prime applicazioni sulla Mercedes SLK nel 2011 (poi SLC) col nome di Magic Sky Control.

Lo stesso Magic Sky Control è stato poi offerto in opzione sulla Mercedes SL del 2012, sulla Classe S Coupé del 2014 e poi sulla berlina Classe S del 2015 e 2016.

Tra i principali produttori e licenziatari della tecnologia SPD ci sono l'israeliana Gauzy Ltd, Hitachi Chemical, oltre ad American Glass Products, Asahi Glass, Custom Glass, Isoclima, Pilkington Glass, Pittsburgh Glass Works, Saint-Gobain, SER, e Vision Systems.

McLaren Speedtail McLaren Speedtail McLaren 720S Spider

In particolare Gauzy produce gli smart glass elettrocromici per McLaren che li offre come opzione sulla 570GT prima e sulle 720S Spider e 765LT Spider poi. Davvero speciale sul fronte degli smart glass è la McLaren Speedtail che ha diversi pannelli in vetro oscurabile elettricamente in tonalità blu.

McLaren Speedtail

Oltre alla parte superiore dei cristalli laterali sul padiglione e dei vetri posteriori, per la prima volta la Speedtail offre una fascia parasole sul parabrezza, oscurabile a comando al posto delle classiche e un po' "antiche" alette mobili delle auto tradizionali.

Un futuro fatto di vetri oscurabili in auto

Tra gli altri protagonisti presenti e futuri di questo nuovo trend di smart glass per auto si chiamano Gentex, Continental e Corning, oltre ai tantissimi produttori di pellicole oscurabili aftermarket da applicare ai vetri di qualsiasi auto. Negli USA anche Toyota propone il suo tetto oscurabile Star Gaze sulla nuova Venza.

Il vantaggio dichiarato di questi vetri oscurabili, che presto potrebbero debuttare anche nei finestrini laterali, nel lunotto e nel parabrezza, è quello di garantire temperature più basse nell'abitacolo, irraggiamento solare ridotto e nuovi livelli di privacy.

Ferrari, la prima della storia

La prima vettura di serie a offrire il tetto in vetro con trasparenza variabile e tecnologia elettrocromica è stata la Ferrari Superamerica del 2005, una particolare e rara versione a tetto apribile della 575M Maranello prodotta in 559 esemplari.

Ferrari Superamerica

Lo speciale tetto "Revocromico" in fibra di carbonio brevettato da Fioravanti, oltre ad aprirsi e chiudersi ruotando attorno a un asse fisso, era dotato di tetto in vetro elettrocromico sviluppato con Saint Gobain. La trasparenza, regolabile in 5 posizioni con un'apposita leva sul tunnel centrale, permetteva di passare in circa 60 secondi dalla trasparenza all'opacità che lascia filtrare l'1% della luce solare.