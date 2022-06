Tre nuovi modelli tra il 2024 e il 2028 per il rilancio: Lancia prepara la sua manovra per l’assalto ai segmenti premium. Inevitabilmente, vista la tendenza del mercato, la strategia del ceo Luca Napolitano comprenderà anche un'ammiraglia SUV crossover che potrebbe vedere la luce nel 2026.

Su questo modello si sa ancora pochissimo, a parte il fatto che sarà elettrico al 100% e con uno stile da "fastback", ma abbiamo comunque provato ad anticiparlo con un render esclusivo.

La nuova portabandiera di Lancia

La nostra ricostruzione grafica della Lancia crossover prende ispirazione dalle proporzioni del concept DS Aero Sport Lounge presentato nel 2020. Come il crossover transalpino, anche la Lancia potrebbe distinguersi per forme tese ed estremamente affilate per comunicare personalità sin dal primo sguardo. Il design aggressivo potrebbe trovare dei punti comuni importanti anche con la futura seconda generazione della Citroen C5 X e con la possibile erede della Peugeot 408.

Lancia crossover (2026), il render

I più chiari rimandi alla tradizione Lancia li abbiamo voluti invece riservare al frontale ispirato alla Lancia Delta di prima generazione, così come al fregio con doppie lamelle sul montante posteriore. Insomma, una degna erede della Delta, ma molto più grande, con un assetto rialzato da terra e l'utilizzo della nuova piattaforma STLA Medium.

Lancia crossover (2026), il render

Quest’ultima consente di ospitare modelli lunghi fino a 5 metri ed è probabile che il crossover italiano ne sfrutterà tutte le potenzialità per aumentare al massimo spaziosità per passeggeri e bagagli. E, visto che il modello sarà esclusivamente elettrico, per montare un pacco batterie piuttosto generoso, con capacità comprese tra 87 e 104 kWh.

Made in Italy

Parlando di powertrain, è ancora presto per ipotizzare nello specifico le prestazioni. Ricordiamo che la DS Aero Lounge era mossa da un motore elettrico da 680 CV per uno scatto 0-100 km/h di 2,8 secondi. Dal canto suo, la Lancia potrebbe optare per un maggior equilibrio tra sportività e percorrenze, con un’autonomia massima che potrebbe toccare i 700 km.

Il progetto del crossover, comunque, è in costante evoluzione, tanto che pure il nome è incerto. Se in un primo momento si parlava di un ritorno dell’Aurelia, i successivi cambi di piano hanno rivoluzionato ogni aspetto della vettura, la quale potrebbe ricevere un nome completamente nuovo.

A prescindere dalla carta d’identità e dal design, l’auto sarà prodotta a Melfi nel nuovo stabilimento Stellantis dove saranno assemblate anche due nuove DS (tra cui la possibile erede della DS 7 Crossback) e la Opel Manta.