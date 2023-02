A inizio 2024 verrà presentata la nuova Lancia Ypsilon. Si tratta di un momento tanto atteso per il marchio italiano che finalmente, dopo anni decisamente avari di novità, si appresta a tornare alla ribalta con la nuova generazione della compatta torinese, che traghetterà il brand nell'era dell'elettrificazione.

Il processo di avvicinamento al lancio della Ypsilon è già cominciato: sul finire del 2022 è stato presentato il nuovo logo e ora, a Milano in via Gattamelata, è stato aperto il primo showroom arredato seguendo la nuova "corporate identity" del marchio.

Come in un salotto di casa

In Lancia hanno lavorato con attenzione sulla scelta di colori e materiali per rendere l'esperienza all'interno degli showroom Lancia più inclusiva e dal sapore più premium: in linea con i prodotti che, proprio dal prossimo anno, arriveranno sul mercato.

La sensazione, una volta all'interno della concessionaria, è quella che si proverebbe in un salotto. I colori scelti per l'arredo mixano insieme toni freddi e caldi giocando sull'alternanza di bianco, grigio e nero.

In questo contesto, l'auto in esposizione assume un valore tutto diverso, divenendo una sorta di elemento di arredo, che si amalgama con l'ambiente fondendosi con i tanti oggetti presenti. Il tutto per riflettere i quattro i pilastri alla base del piano strategico di Lancia: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita che assicuri al cliente un’esperienza di acquisto premium.

Premium e sostenibili

Tutti nuovi saranno anche gli esterni delle concessionarie. Nella parte alta dei saloni svetterà la nuova scritta Lancia, mentre a sottolineare l'aspetto premium del brand ci penserà il totem rivestito in marmo, in cima al quale svetta il nuovo logo del marchio.

Un chiaro rimando all'elettrificazione e quindi all'attenzione per l'ambiente, viene invece sottolineato dalle tante aiuole presenti tutt'intorno alle vetrate che rimandano ai temi della sostenibilità che diventeranno sempre più centrali nella futura produzione Lancia.

Tutto nuovo entro un anno

Dopo lo spazio di via Gattamelata a Milano verranno rinnovati tutti gli altri showroom presenti in Italia. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine del 2023 con almeno il 50% delle sedi ristilizzate, per poi completare il lavoro entro il secondo trimestre del 2024, proprio in concomitanza con il lancio della nuova Ypsilon.

Nel resto d'Europa, invece, il lavoro di implementazione della nuova "corporate identity" comincerà ad inizio 2024 coinvolgendo circa 70 punti vendita in più di 60 città europee.