Il Rinascimento di Lancia ripartirà dalla Ypsilon. La nuova generazione prevista per il 2024 spianerà la strada a un nuovo concetto di design, a una tecnologia evoluta e al tanto atteso rilancio di un marchio che ha messo nel mirino il segmento premium.

Il Lancia Design Day ha fornito numerosi indizi sullo stile che avranno i futuri modelli e abbiamo quindi provato ad immaginare la nuova Ypsilon con un rendering esclusivo.

Sembra uscita dal futuro, ma guarda al passato

Come lascia intuire la nostra ricostruzione grafica, la Ypsilon abbandonerà il regno delle compatte diventando un piccolo crossover. Realizzata – probabilmente – sul pianale CMP ed e-CMP di Peugeot 2008 e Jeep Avenger, la Lancia crescerà fino a 4,1-4,2 metri proprio come le “sorelle” della famiglia Stellantis.

Lancia Ypsilon 2024, il render di Motor1.com

Sulla Ypsilon esordirà il nuovo logo Lancia (presente sia con la scritta estesa sul cofano che come scudetto sui montanti B) e la firma luminosa a calice, due elementi svelati per la prima volta dal concept Pu+Ra Zero mostrato al Design Day. I tre raggi di luce saranno il marchio di fabbrica dei futuri modelli e saranno riconoscibili sia di giorno che di notte.

Il calice contraddistinguerà il design Lancia per "i prossimi 100 anni" I cerchi in lega avranno un look muscoloso e massiccio

Il look del frontale è stato già anticipato da alcuni teaser mostrati alla stampa, così come i cerchi in lega che avranno un design di rottura con tre grandi elementi che riprenderanno lo stile del calice. Nel posteriore, invece, si troveranno luci circolari ispirate alla scultura-concept del Design Day e alla mitica Stratos.

In generale, è probabile che sul modello di serie (e sulle future Aurelia e Delta) ci saranno altri richiami alle Lancia del passato. Infatti, la Casa ammette di aver preso come riferimento auto storiche come l’Aurelia B20, la Flaminia, la Fulvia Coupé, la 037 Stradale e Delta HF Integrale.

Piena di innovazioni

A ispirarsi alle leggendarie Lancia saranno anche gli interni, i quali avranno almeno il 50% di materiali ecosostenibili. In particolare, la plancia richiamerà gli elementi circolari della Beta Trevi, con un adattamento moderno a base di schermi e comandi per gestire infotainment e modalità di guida. A bordo si troveranno anche uno schermo curvo, un head-up display e un volante dalle forme insolite simile al Yoke di Tesla.

Sarà così la plancia delle nuove Lancia?

Come visto, tante caratteristiche sulla Ypsilon saranno davvero inedite ed è probabile che anche i powertrain saranno di nuova generazione, sia ibridi che elettrici. È presto, comunque, per immaginarsi che batterie o che motori a benzina avrà il primo crossover di Lancia.

È già chiaro, comunque, che Stellantis vuole posizionare il brand allo stesso livello di Alfa Romeo e DS. Di conseguenza, aspettiamoci materiali di qualità elevata e prezzi di listino mediamente superiori rispetto agli altri crossover compatti del Gruppo.