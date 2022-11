Negli ultimi anni le novità del marchio Lancia si sono limitate a piccoli aggiornamenti e alle numerose edizioni speciali, della Ypsilon, l'ultimo modello rimasto a tenere in vita il brand. Tuttavia, le cose stanno per cambiare, con un completo rilancio del marchio torinese che prenderà il via dal 2024 con il lancio della nuova generazione della stessa Ypsilon.

Il 2023, di conseguenza, non annuncia novità eclatanti, ma questo non significa che ne sarà del tutto privo. Dopo la cerimonia di pochi giorni fa in cui la Casa ha mostrato il nuovo logo e il design concept Pu+Ra Zero, è improbabile che passi un intero anno senza vedere altre anticipazioni e un adeguato commiato per la "vecchia" ma sempre apprezzata Ypsilon.

Ecco le possibili novità Lancia attese per il 2023

Lancia Ypsilon serie speciale

Sin dal lancio del modello tuttora in commercio non è praticamente trascorso anno senza che entrasse a listino qualche allestimento speciale realizzato con case o riviste di moda per sottolineare le anime chic e glamour della Ypsilon. L'ultima, con la stilista Alberta Ferretti, è tuttora disponibile.

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 2022

Considerando che il 2023 trascorrerà senza l'arrivo di vere novità a livello commerciale, a tre anni dall'ultimo vero restyling e dell'arrivo del motore 1.0 Hybrid, è altamente probabile che Lancia decida di celebrare la fine della carriera della "piccola" con un'ultima rivisitazione degli allestimenti.

Nome Lancia Ypsilon serie speciale Carrozzeria berlina 5p Motori benzina ibrido, a metano e a Gpl Data di arrivo primavera 2023 Prezzi -

Lancia nuova Ypsilon anteprima

Niente illusioni, la data di sbarco della nuova Ypsilon è il 2024 e la Casa non ha parlato di presentarla prima di allora, ma in questo 2022 abbiamo assistito a ben due eventi in cui il marchio ha dapprima annunciato i suoi piani e poi mostrato una sintesi molto concettuale del design della futura gamma per tenere vivo l'interesse. Dunque, è quasi impossibile che non conceda qualche altra preview per riempire il lungo anno di attesa.

Lancia Pu+Ra Zero design concept

Per ora, il concept Pu+Ra Zero ha dato spunti affascinanti: nuovo logo sui fianchi, fanali posteriori tondi in stile Stratos e scritta Lancia a tutta larghezza, un motivo luminoso che ritroveremo nel frontale. Aggiungiamoci ciò che si sa già, ovvero che sarà più grande (circa 4 metri di lunghezza) e con una motorizzazione elettrica affiancata per i primi anni da alternative ibride. Anche di queste si saprà qualcosa in più nel 2023.

Nome Lancia Ypsilon Carrozzeria Berlina 5p Motori benzina ibridi, elettrico Data di arrivo seconda metà 2023 (possibili anteprime) 2024 (debutto) Prezzi -

Lancia Aurelia concept

Lancia non seguirà una linea progressiva nel proporre i tre modelli che ha pianificato a scadenze di due anni dal 2024 al 2028. Significa che alla piccola Ypsilon non seguirà la compatta Delta, ma direttamente l'ammiraglia Aurelia nel 2026. Il nome non è quello definitivo (a differenza degli altri due che sono stati confermati), ma sappiamo che sarà una sorta di berlina-crossover di taglia media lunga 4,6 metri e 100% elettrica.

Lancia crossover (2026), il render

Nel rendering qui sopra è stata immaginata come una sorta di DS 4 più grande, cosa che è senz'altro verosimile concettualmente anche se è quasi certo che Lancia prenderà una direzione stilistica molto distinta dal marchio "cugino" DS. Perché ne parliamo già ora? Perché anche di questa ci aspettiamo di intravedere qualcosa di qui ai prossimi 12 mesi.