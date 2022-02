Ypsilon è la vettura Lancia dei record. Anche nel 2021, per il terzo anno consecutivo, la fashion city car ha mantenuto la leadership nel suo segmento, confermandosi la seconda auto più venduta sul mercato italiano. Dopo quattro generazioni e più di 35 serie speciali è un’auto che non passa mai di moda e rimane sempre sulla cresta dell’onda.

Con i suoi tre milioni di unità vendute dal 1985, di cui quasi due alle donne, è indubbiamente “l’auto che le donne amano” ed è quindi naturale farla reinterpretare dalla “donna che ama le donne”, Alberta Ferretti. Il viaggio della stilista inizia nei sogni di una bambina di 5 anni che si addormentava sui tessuti della sartoria di sua mamma e voleva disegnare i vestiti più belli del mondo.

E’ proprio lei, che ha firmato il bellissimo abito di Noemi al festival di Sanremo, a spiegare che le sue “muse ispiratrici sono le donne di oggi, che vivono il contemporaneo”. Vuole farle stare bene. In passato aveva rifiutato altre proposte di collaborazione con altre Case auto ma questa volta ha accettato perché “la Ypsilon è un’auto pensata per le donne e io lavoro per le donne”. Un connubio perfetto dunque, caratterizzato da una profonda comunanza di valori tra la Ferretti e Lancia: italianità, eleganza, sostenibilità.

Ypsilon Alberta Ferretti, un nuovo colore per lei

La Ferretti racconta di essere riuscita a lavorare benissimo con i designer di Casa Lancia perché “ha trovato in loro la stessa sensibilità e cura nei dettagli”. Nasce così un modello che ha nel colore la prima grande novità. Il Nuovo Grigio Alberta Ferretti è una tinta iridescente che fa emergere i punti luce rosa della carrozzeria. Gli interni sono invece caratterizzati dal Rose Gold ed è sui sedili che si concentra molto del lavoro della stilista. I tessuti sono ricamati con cucitura a filo continuo Rose Gold a contrasto.

I sedili sono in SEAQUAL YARN, un filato in poliestere riciclato post-consumo al 100% e il ricamo riprende i bustier di alta moda delle collezioni Alberta Ferretti. Sui poggiatesta il monogramma AF, sempre in Rose Gold, tinta che si trova in molti altri dettagli come le cornici delle bocchette d’aerazione, la gemma cambio, le maniglie interne e i dettagli della plancia.

Rosa e grigio, due colori per rappresentare l’unione di due marchi simboli del “made in Italy”, per soddisfare tutte le donne nelle loro innumerevoli personalità quotidiane. Personalità che vengono messe in risalto anche nel nuovo spot pubblicitario dove la protagonista, l’attrice Cristiana Capotondi, in occasione della presentazione alla stampa della Ypsilon Alberta Ferretti scherza così: “Io non ancora scelto la mia (Ypsilon, n.d.r.). Noi donne siamo sempre in cambiamento e per voi (uomini n.d.r.) è difficile star dietro alla nostra trasformazione quotidiana”.

Disponibile anche nella tinta pastello Bianco Neve, nel metallizzato Grigio Pietra, nel Nero Vulcano e nel Bicolore Nero, che alterna la finitura lucida con quella opaca.

La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione ibrida con motore 1.0 FireFly 70 cv Start&Stop con il 3 cilindri da 51,5 kW a cui è affiancato il motore elettrico BSG da 12 volt e una batteria al litio dedicata.

Il prezzo della nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti parte da 13.950 euro con il finanziamento di FCA bank e in caso di permuta o rottamazione, oppure si può avere in 36 rate da 149 euro al mese, oltre anticipo, oneri finanziari e rata finale.

Il futuro di Lancia, non solo Ypsilon e non solo Italia

Nata come una partnership, Luca Napolitano, Lancia Chief Executive Officer, spiega che quella con Alberta Ferretti “è diventata ormai un’amicizia, che porterà a nuovi progetti anche in futuro”.

E a proposito di futuro, quello di Lancia ormai è già stato definito nel piano a 10 anni che Tavares ha già approvato e finanziato. Obiettivo è quello di sviluppare un piano credibile e rispettato nel mercato premium. Tre nuovi modelli, uno ogni due anni a partire dal 2024 con una nuova Y e a seguire con un’ammiraglia e una compatta. Nuovi prodotti ma anche nuovi mercati con l’intenzione di conquistare l’Europa, in 60 città europee con più di 100 concessionari a partire da Francia, Germania, Spagna, Austria e Belgio.