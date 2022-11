Tanti appassionati forse ancora non ci credono. Pensano che la concept presentata oggi da Lancia sia un modo per prendere tempo. Per dire "arriveremo". Prima o poi. Invece no. Lancia sta lavorando (non da oggi) per ricrearsi.

L'appuntamento è per il 2024 con la nuova Ypsilon. Un "nuova" che questa volta significa rivoluzione meccanica e di design, che porteranno la piccola a diventare un crossover. Anche elettrico. Poi arriveranno l'ammiraglia - potrebbe chiamarsi Aurelia - nel 2026 la nuova Delta nel 2028. La strada è quindi tracciata con nomi nel segno della tradizione.

Nomi che per ora tali rimangono: ad anticiparne il design Lancia ha mostrato la particolare concept Pu+Ra Zero, sorta di disco volante arricchito con particolari che ritroveremo sulle vetture di serie. Anche se in realtà qualcosa è stato mostrato. Durante i loro interventi infatti Luca Napolitano (ceo di Lancia) e Jean-Pierre Ploué (che di Lancia - e di Stellantis tutta - guida il reparto design) hanno mostrato alcune slide con alcuni scatti "rubati" di interni edesterni delle future Lancia.

Linee e curve

Prima di iniziare è bene specificare una cosa: le foto mostrano un'idea delle linee delle prossime Lancia Ypsilon, Aurelia e Delta. Non bisogna quindi prendere tutto per definitivo e già approvato, ma come un "work in progress". Proposte che viaggiano sui tavoli dei designer, alla ricerca della soluzione definitiva.

Jean-Pierre Ploué, designer di Lancia, mostra alcuni dettagli dei modelli del futuro

Soluzione che quindi non sarà identica al 100% a ciò che vi mostriamo, ma l'ispirazione è quella. Ispirazione che viene dal passato. Un passato più volte citato nelle ultime settimane. Ma attenzione: i nuovi modelli non saranno figli di un effetto revival. Ci sarà sì ispirazione, ma non copia ammodernata di ciò che è stato.

Gli interni

Del passato si è parlato con la plancia della Lancia Beta Trevi, mostrata in una slide. Uno stile di rottura per l'epoca, fatto di elementi circolari che ritornano anche nelle immagini degli interni delle prossime Lancia.

La plancia della Lancia Beta Trevi La plancia delle future Lancia

Questa volta però sono anelli luminosi sul tunnel centrale e su parte del monitor, probabilmente per attivare alcune funzioni dell'infotainment. Un infotainment mostrato su uno schermo curvo che pare perfettamente integrato nel resto della plancia, una lama di cristallo che continua fin davanti al guidatore, per dare vita alla strumentazione digitale.

Strumentazione che potrebbe differenziarsi da modello a modello, con soluzioni più o meno minimal, demandando magari gran parte del lavoro a un head-up display, lasciando al piccolo monitor il compito di mostrare solo l'essenziale.

Un'altra idea per la plancia delle future Lancia

Un elemento che colpisce è la forma del volante: squadrato, a richiamare parzialmente lo Yoke di Tesla o il volante delle Toyota e Lexus di ultima generazione dotate di comando by wire. Non sappiamo quale tecnologia nasconderanno. Ciò che appare chiaro però è che il design futurista farà da padrone nelle nuove Lancia, mixato con un gusto minimal. E firme italiane, come da tradizione. Gli abitacoli infatti saranno studiati con la collaborazione di Cassina.

Proposta di desing del divanetto posteriore delle future Lancia Il volante delle future Lancia potrebbe non avere la classica forma rotonda

Gli esterni

Come detto le slide hanno dato anche un primo assaggio degli esterni di Ypsilon, Aurelia e Delta del futuro. Esterni caratterizzati da sguardi LED affilatissimi. Riguardatevi il frontale della concept mostrata oggi: i frontali delle Lancia avranno firme luminose molto simili, fatte di "tagli" luminosi a squarciare frontali squadrati, con angoli vivi e netti. E la scritta "Lancia" ben visibile sul cofano. Le sinuosità saranno lasciate alle fiancate attraversate.

Parte del frontale delle future Lancia Le future Lancia avranno un design di rottura anche per i cerchi in lega

Sarà così su tutti i modelli? E a che auto si riferisce l'immagine che vi mostriamo? Belle domande. Di certo ci sarà un family feeling comune, a ricreare un'identità di brand ormai persa nel passato. Fatta anche di cerchi con un design "pieno" e massiccio.

Ora, se è ancora troppo presto per assegnare a ciascun modello ciò che abbiamo visto, qualcosa (ben più di "qualcosa") abbiamo visto. E dopo anni di letargo possiamo finalmente dire: bentornata Lancia.

La concept Lancia vista dal vivo