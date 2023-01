La Lancia Ypsilon cambierà completamente volto e posizionamento sul mercato tra qualche anno. Intanto, però, il modello attuale viene ulteriormente affinato con il lancio del Model Year 2023. La city car riceve una dotazione ancora più completa, una nuova tinta e nuovi rivestimenti per l’abitacolo.

Già ordinabile in tutte le concessionarie, si può scegliere mild hybrid a benzina o a GPL.

Comfort tecnologici

“Il 2022 è stato ancora un anno da record per Lancia Ypsilon. Con la miglior quota della sua storia, si conferma leader del suo segmento per il quarto anno consecutivo e la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato", ricorda Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. Secondo la Casa, si tratta della “city car Lancia più connessa di sempre” ed effettivamente l’equipaggiamento è stato arricchito.

Ad esempio, sulla Ypsilon debutta il caricatore wireless per lo smartphone posizionato vicino alla leva del cambio, mentre sulla plancia si trova un display touch da 7” completo di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Inoltre, sul modello debutta la telecamera posteriore per migliorare le manovre in città e non solo.

Lancia Ypsilon con Apple CarPlay e Android Auto Il caricatore wireless sulla Lancia Ypsilon MY 2023

Alla palette di colori si aggiunge il Verde Rugiada che, stando a Lancia, rinvia “alla natura e all’innovazione”. Gli interni ricevono nuovi rivestimenti blu per plancia e pannelli porta e inserti verdi su cambio, volante e cornici delle bocchette del climatizzatore. Il quadro strumenti ha una nuova grafica e i sedili presentano il rivestimento Seaqual Yarn, un materiale riciclato ricavato dalla plastica raccolta nel Mediterraneo.

Nuovi colori per la Lancia Ypsilon MY 2023

Sempre alla moda

Insieme alla rinnovata Lancia Ypsilon 2023 Lancia annuncia la collaborazione con la maison E. Marinella, simbolo della tradizione sartoriale e dello stile italiano nel mondo. Dalla collaborazione tra la casa auto e la casa di moda partenopea, fondata a Napoli nel 1914 dal capostipite Don Eugenio Marinella, è nata una borsa chiamata “E. Marinella by Lancia”, un accessorio che ha debuttato nello spot di lancio della nuova gamma Lancia Ypsilon.

La borsa “E. Marinella by Lancia”

La protagonista dello spot - diretto dal regista Ago Panini - è ancora una volta l’attrice Cristiana Capotondi, testimonial del brand. Declinata su tv, stampa e digital, la campagna di comunicazione è stata ideata dall’agenzia creativa Armando Testa e la colonna sonora è firmata da Flavio Ibba.

Motori e proposte finanziarie

Nella gamma della rinnovata Lancia Ypsilon, seconda auto più venduta in Italia nel 2022, restano confermate la serie speciale Alberta Ferretti e la versione Silver, con quest’ultima che riceve una caratterizzazione nera sulla calandra, sulle cornici del logo e sulla parte bassa dei paraurti anteriore.

Sotto al cofano c’è una versione aggiornata del 1.0 tre cilindri mild hybrid a benzina da 70 CV ed è sempre disponibile la variante a GPL Ecochic da 69 CV.

Motorizzazione mild hybrid

Grazie al finanziamento di FCA Bank, la nuova gamma Ypsilon è offerta a partire da 13.450 euro oltre oneri finanziari (anziché 17.100 euro) e approfittando degli incentivi auto 2023 si parte da 11.450 euro.

In caso di finanziamento, ecobonus statale e rottamazione la proposta è la seguente: 36 rate da 129 euro, Anticipo 1.802 euro e Rata Finale Residua 7.602 euro. TAN 6,85% e TAEG 10,31%.